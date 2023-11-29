Новосибирскхлебопродукт расширяет экспорт в Южную Корею и Вьетнам

Представители АО «Новосибирскхлебопродукт» неделю отработали в бизнес-командировке в Сеуле, Хошимине и Ханое. Об этом сообщил Infopro54 гендиректор компании Сергей Соколов.

— Мы занимаем активную позицию в части выхода на новые экспортные рынки. Где-то при содействии атташе по сельскому хозяйству, где-то самостоятельно, — говорит он.

По словам собеседника редакции, ранее компания поставляла в Южную Корею только зерно — его отгружали через порт Владивостока. Но сегодня линейка расширяется: новосибирская компания начала продвигать на экспорт пшеничные отруби, подсолнечный шрот, кормовую пшеницу, причем не только в Южную Корею, но и во Вьетнам. В перспективе ассортимент будет расширяться за счет кукурузы.

— Холодильник побеждает телевизор. Даже если Южная Корея не совсем дружественная нам страна, по крайней мере интерес к нашей сельхозпродукции она проявляет дружественный. Южнокорецы — трейдеры, которые работают не только на рынке своей страны, но и в Индонезии, и в Китае, — говорит Соколов. — Мы предлагаем отруби для производства кормов для животных, так как в этих странах производство мяса КРС, МРС, птицы и молока растет на 5-10% ежегодно, как и платежеспособный спрос. Мы планируем поставлять в Южную Корею 5-10 тысяч тонн с/х сырья в месяц.

В Южной Корее основные поставки регулирует профильная ассоциация, имеющая квоты, балансирующая закупочные цены, а также многопрофильные трейдеры. В рамках бизнес-встреч новосибирцы провели переговоры с такими крупными компаниями, как LOTTE international и CJ FEED&CARE.

Стоит отметить, что на экспорт «Новосибирсхлебопродукт» отгружает также зерновую продукцию и пшеничные отруби с элеваторов из Алтайского края, Омской и Кемеровской областей, а также Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

— В планах «Новосибирскхлебопродукта» есть идея производить корма для КРС, МРС, птицы и поставлять в ЮВА, Китай, возможно, в виде совместного предприятия с иностранными партнерами, — не исключил Сергей Соколов.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Основной вид деятельности по ОКВЭД — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. УК — 16,5 млн рублей. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Южная Корея, Турция, Киргизия, Казахстан, Монголия, Иран. По итогам первого полугодия 2023 года выручка «Новосибирскхлебопродукта» выросла на 33% — до 6,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 483%, до 247 млн рублей. В структуре выручки экспорт занимает 94%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют построить завод по производству ветпрепаратов по технологиям партнеров из Южной Кореи.