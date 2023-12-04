Росздравнадзор проверит стоматологию, где после удаления зуба умерла девушка в Новосибирске

Росздравнадзор Новосибирской области проведет проверку после трагедии, которая произошла с 27-летней Алиной З.

Напомним, 30 ноября сибирячка сходила на прием к врачу-стоматологу в муниципальную специализированную клинику № 1 в Ленинском районе Новосибирска.

― У дочери сильно болел зуб, я ее буквально заставила идти к врачу. Там ей сделали снимок и удалили этот зуб. Она пришла домой, сказала, что ей очень плохо, отдала мне рецепт, где ей выписали антибиотики и обезболивающее. Я пошла в аптеку рядом с домом. Вернулась, а Алина уже практически без сознания. Вокруг бегают напуганные дети ее. Вызвала скорую, очень долго она ехала. Когда медики появились на пороге, Алина уже практически впала в кому. Ее срочно увезли в реанимацию, ― рассказала Infopro54 мама девушки.

Родственники отмечают, что за прием у стоматолога Алина заплатила около 2 тысяч рублей.

2 декабря персонал 34-й городской больницы сообщил близким, что девушка умерла. Предварительная причина смерти ― сепсис. Мама Алины настроена не оставлять эту ситуацию и намерена обращаться за помощью в Следственный комитет.

― Сегодня мы едем в морг, завтра буем хоронить. Детям до сих пор ничего не сказали, увезли их к родственникам. Они видели, как все происходило, сейчас думают, что мама в больнице лежит. Мы будем добиваться полного расследования, ― говорит мама Алины.

Росздравнадзор уже направил в медицинское учреждение предварительный запрос и доложил о произошедшем в Москву.