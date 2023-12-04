Более 27 тысяч кубометров снега вывезено с начала зимы с улиц Новосибирска

С начала зимы дорожники Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 27107,1 кубометра снега. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— За прошедшие трое суток для обработки улично-дорожной сети было использовано 242,1 тонны реагента и 2448,05 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород. На уборку города выходило от 340 до 355 единиц коммунальной техники, — говорится в сообщении.

Всего было очищено: 274 парковки, заездных кармана, островка безопасности, 101 лестницу, 337 пешеходных переходов и 322 остановки общественного транспорта.

Также отмечается, что в ручной уборке участвуют более 100 людей ежедневно. На данный момент задействовано 193 единицы спецтехники.

— МКУ «Гормост» ведет работы по очистке и посыпке тротуаров, мостов, путепроводов, пешеходных переходов, а также уборке сосулек в тоннеле проспекта Димитрова, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для уборки улиц ищут в Первомайском районе.