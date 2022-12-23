В новую школьную программу добавили уроки военной подготовки и блок по СВО

Минпросвещения РФ утвердило приказом новую программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции в Украине на уроках истории.
Что касается проведения Россией СВО в Украине, изучать ее будут школьники старших классов в рамках темы «Россия в XXI веке: вызовы времени и задачи модернизации».
По новой программе школы начнут работать с нового учебного года.
Ранее редакция сообщала, что в российских вузах будет действовать специальная квота для героев СВО. Благодаря 10%-й квоте герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Такая же квота предусмотрена на первоочередное зачисление в вузы для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio
Рубрики :
Регионы:
Теги :