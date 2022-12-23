Клиники начинают сталкиваться с проблемами обслуживания медицинского оборудования

Мнения о том, с чем подошел медицинский рынок к концу 2022 году и каковы перспективы отрасли в 2023 году, разные. Одни участники рынка считают, что пациенты переориентируются на бесплатную медицину, другие уверены, что люди не будут экономить на своем здоровье.

Импортозависимость в медицине

Экономика России получает удар за ударом. Кризис, вызванный коронавирусом и логистическими сбоями, сменился санкциями. Постоянным остается лишь спрос на услуги здравоохранения. Люди не переставали болеть никогда: ни в периоды подъема экономики, ни во времена кризисов. По данным Росстата, после ослабления коронавирусных ограничений россияне стали чаще посещать врачей. Эксперты прогнозировали, что восстановление медицинского рынка возможно к середине 2022 года. Но тут вмешались санкции.

Напомним, в июле 2022 года в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что на отечественную продукцию приходится только треть медицинских изделий в стране, остальное импортируется из-за рубежа. Надежда на отечественных производителей есть, но проблема в том, что импортозамещение в медицине проходит медленно из-за многоступенчатости процесса. Несмотря на то, что у российских производителей есть ресурсы и технологии для выпуска большей части медизделий, пока для их массового качественного производства нужны импортные комплектующие. Поэтому классический подход к импортозамещению и организации производства российских аналогов медицинских изделий и лекарств в 2022 году дополнился двумя новыми трендами: параллельным импортом и замещением западных производителей производителями из стран, которые не ввели ограничений на торговлю с РФ. Тем временем некоторые клиники уже сегодня начинают сталкиваться с проблемами обслуживания медицинского оборудования.

— Время ремонта медицинского оборудования возросло в несколько раз, — говорит руководитель комитета по здравоохранению НОО «ОПОРЫ РОССИИ», управляющий сетью клиник «Смитра» Петр Смиренко. — Даже российское оборудование очень часто содержит импортные комплектующие. Изменилась логистика, возросли транспортные издержки. К тому же купить оборудование по прежним ценам уже невозможно.

При этом он подчеркнул, что в целом опасения по поводу остановки поставок медицинских материалов и лекарств не оправдались — пока санкции не оказались для отрасли фатальными.

— Весной многие предприниматели начали подстраховываться и принимать экстренные шаги. Все боялись дефицита препаратов, реагентов и расходных материалов, поэтому закупали их годовую норму. Рынок был сумасшедший, курс доллара — высокий. Но опасения не подтвердились, и сейчас мы можем констатировать, что каких-то существенных изменений на рынке не произошло, поставки комплектующих материалов и лекарственных средств в основном не остановились, — рассказал Петр Смиренко.

Повсеместный кадровый голод

Недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко озвучил официальные данные по нехватке медицинского персонала. Он отметил, что дефицит чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. По данным министерства, в здравоохранении на сегодняшний день не хватает около 25-26 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала.

— Кадровые проблемы здравоохранения сегодня сконцентрированы преимущественно в государственном секторе медицины — это нехватка врачей, особенно в первичном звене (педиатров и терапевтов), а как следствие — высокая нагрузка на персонал, которая не компенсируется даже увеличением заработной платы. Во многих регионах большинство участковых врачей составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста, сохраняется дефицит узких специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Происходит переток квалифицированного персонала из государственных учреждений в частные клиники, — говорят аналитики BusinesStat.

В Новосибирской области наблюдается значительный дефицит педиатров. К такому выводу пришли эксперты hh.ru. На одну вакансию такого специалиста в стране приходится 0,5 резюме, что говорит об остром дефиците кадров. В Новосибирской области этот показатель еще меньше — 0,3 резюме при норме 5-6 резюме на одно предложение о работе.

По словам Петра Смиренко, проблема нехватки кадров актуальна и для частных клиник.

— Во второй половине года проблема дефицита кадров стала наиболее острой. Кто-то уехал за границу, кто-то — в зону СВО. Не хватает не только узких специалистов, но и врачей общей практики. Частная медицина никак не может повлиять на образовательный процесс, но многие клиники уже сейчас приглашают к себе ординаторов для прохождения ординатуры, — отметил Петр Смиренко.

Причем клиники столкнулись не только с дефицитом медицинского персонала, но и с нехваткой IT- специалистов, необходимых для разработки и обслуживания информационных систем.

— Нехватка кадров влечет увеличение зарплат. Поэтому ожидали резкого увеличения затрат на медикаменты и материалы, а получили в большей степени неожиданные и не очень планируемые проблемы в других направлениях, — констатировал Петр Смиренко.

Переориентация пациентов

По данным экспертов аналитического агентства BusinesStat, в 2022 году объем медицинского рынка в России прогнозируется на уровне 2,33 млрд медицинских приемов, что на 1,5% превысит значение 2021 года. Однако в условиях снижения доходов и ухудшения материального положения россияне активнее переключаются на бесплатную медицину, и в ближайшее время данный тренд продолжит лишь усиливаться.

— Кризис, связанный с западными санкциями, приведет к снижению доступности платных медицинских услуг. Колебание курсов валют, проблемы с поставками импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов ведут к повышению цен на медицинские услуги как частных, там и государственных клиник. Стабильность рынка в 2022 году обеспечивается за счет увеличения числа приемов в бюджетных медучреждениях, — уверены аналитики.

При этом эксперты утверждают, что санкции отразятся главным образом на коммерческом секторе медицинских услуг. Ожидается, что по итогам 2022 года сократится число платных медицинских приемов в частных клиниках как за счет собственных средств пациентов, так и по полисам ДМС. Но участники рынка считают, что уход из России международных компаний, которые более активно страховали своих сотрудников по программам добровольного медицинского страхования, пока не оказал заметного влияния на сегмент.

Эксперты BusinesStat уверены, что повышение стоимости услуг частных клиник в 2022 году неизбежно. Причина — все та же высокая степень зависимости российской коммерческой медицины от импорта. Среди областей, наиболее подверженных санкционному влиянию, называют пластическую хирургию, косметологию, ортопедию и стоматологию. На данный момент участники рынка говорят о том, что недостатка в импортных материалах и препаратах нет.

Прогнозы на 2023 год

Участники рынка и эксперты не берутся делать однозначные прогнозы по развитию медицинского рынка. Однако уже сейчас можно говорить о ряде факторов, которые будут влиять на него в будущем.

В BusinesStat считают, что в 2023 году объем рынка медицинских услуг в России продолжит медленно расти. Ожидается, что после пандемии люди будут внимательнее следить за своим здоровьем. Переболевшие коронавирусом станут проходить рекомендуемые врачами обследования, сдавать анализы, выполнять назначения для реабилитации после перенесенного заболевания. Востребованным направлением будет профилактическая медицина.

Петр Смиренко тоже осторожен в прогнозах:

— Я думаю, что первый квартал 2023 года будет очень показательным. И надеюсь, что во втором квартале появится хоть какая-то определенность, можно будет строить какие-то планы. Я думаю, когда ситуация станет более понятной и все адаптируются к новым реалиям, начнут появляться новые проекты, разработки в сфере медицины. Я бы этого очень хотел.

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