Новосибирская область получит больше федеральных денег на школы

Депутат Госдумы Александр Жуков выступил на июльской сессии Заксобрания Новосибирской области. Напомним, политик представлял регион в седьмом созыве Госдумы. На предстоящих выборах он также планирует представлять Новосибирскую область.

— Полтора года мы живем в сложной эпидемиологической ситуации. Все это время Госдума работала без перерыва, так как законодательная повестка была насыщенной. Мы не только продолжали нашу обычную работу по рассмотрению законопроектов, но и сосредоточились на принятии экстренных решений по пандемии, — напомнил Жуков. — В прошлом году была создана комиссия по перераспределению бюджетных средств, которая в ежедневном режиме принимала решения о выделении дополнительных средств на поддержку граждан, бизнеса, врачей. Я в Госдуме курирую бюджетный процесс и обо всех решениях комиссии стараюсь оперативно информировать население области.

Политик напомнил, что в 2020 году в рамках борьбы с пандемией область получила из федерального бюджета 26.8 млрд рублей: на социальную поддержку населения, лекарственное обеспечение больных коронавирусом, доплаты медикам и соцработникам, выплаты безработным и семьям с детьми. Кроме того, регион поучил почти 7,5 млрд на выполнение социальных обязательств.

— Мы вместе с государством и правительством области не прекращаем работу над важнейшими для региона проектами. В частности, ЛДС. На прошлых выборах в Госдуму содействие в строительстве этого объекта и подготовке к проведению Международного чемпионата по хоккею было одним из моих предвыборных обещаний, — подчеркнул Александр Жуков. — Одним из главных обещаний перед прошлыми выборами также был запуск в эксплуатацию перинатального центра.

В качестве проектов, к развитию которых он «приложил руку», политик перечислил строительство международного терминала в аэропорту Толмачево, начало строительства новых зданий для НГУ и СУНЦ, реконструкцию и развитие клиники Мешалкина, строительство детского реабилитационного центра и инфекционной больницы (окончательное решение по ее финансированию, по словам Жукова, правительство примет в ближайшее время).

— Вместе с РЖД намерена расширить проект «Городской электрички», планируется реконструкция дороги Р-254 «Иртыш». В связи с реализацией проекта «Академгородок 2.0» и строительством «СКИФа» предстоит масштабная работа по реконструкции Бердского шоссе, — перечислил Александр Жуков. — Кроме того, в 2021 году на федеральном уровне начата новая программа по строительству школ. Новосибирской области выданы по 1,3 млрд рублей на 2021 и 2022 года для создания шести школ. На днях было принято решение добавить региону по программе 300 млн рублей на 2021-й и 200 млн на 2022-й, а также одобрить финансирование из федерального бюджета строительства еще двух школ. Кроме того, на федеральном уровне готовится программа по реконструкции сельских школ.

Жуков также рекомендовал региону тщательно подготовиться к участию в программе инфраструктурных кредитов.