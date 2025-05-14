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Все концессионные школы снесут в Новосибирске

  • 14/05/2025, 11:49
Автор: Юлия Данилова
Все концессионные школы снесут в Новосибирске
Минстрой назвал новые сроки сдачи объектов

Минстрой Новосибирской области планирует заключить договор на снос шести концессионных школ. Об этом сообщил замгубернатора Роман Теленчинов.

— Рабочая группа закончила обследование школ. Принято решение, что они находятся в аварийном состоянии. Объекты решено сносить. 15 мая будет заключен договор по сносу, — отметил чиновник на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента.

Параллельно Минстрой готовит проектную документацию и в ближайшие дни объявит конкурс по выбору подрядчиков для строительства новых школ.

— Заключить договоры планируется 14 июня. К этом моменту необходимо обеспечить снос предыдущих объектов до фундамента и подготовить шесть площадок, — пояснил Теленчинов.

Сейчас ведомство анализирует наличие материалов для строительства объектов на складах предыдущих подрядчиков, будет завозить оборудование с Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

— Предварительно с потенциальными участниками конкурсов и подрядчиками обговорены сметы и сроки строительства. Есть необходимость в корректировке проектных решений, которые заложены предыдущим подрядчиком, — заявил Роман Теленчинов.

Он подчеркнул, что новый срок сдачи объектов — четвертый квартал 2026 года. Соблюдение этого срока Минстрой будет контролировать в ежедневном режиме.

Депутат Вадим Агеенко поинтересовался, будет ли кто-то наказан за срыв предыдущего контракта и что будет с 3 млрд, которые были на него выделены. По словам Дмитрия Богомолова, следствие сейчас разбирается куда ушли эти деньги.

По данным министерства, строительная готовность объектов образования составляет от 14 до 22%, а именно:

  • Школа по ул. Николая Сотникова на 1 100 мест, готовность объекта — 22%;
  • Школа по ул. Виктора Шевелева на 1 100 мест, готовность объекта — 14%;
  • Школа по ул. Спортивной на 1 100 мест, готовность объекта — 18%;
  • Школа по ул. Пролетарской на 1 100 мест, готовность объекта — 21%;
  • Школа по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, готовность объекта — 19%;
  • Школа по ул. Большой на 825 мест, готовность объекта — 21%.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями.  Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

В марте 2025 года на площадке одной из концессионных школ в Октябрьском районе произошло обрушение. Погибли два человека.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионные школы в Новосибирске облбюджет направит 3,8 млрд рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы концессия


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