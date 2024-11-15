«Они не туристы, а приехали работать»: передвижения гастарбайтеров по стране будут отслеживать по цифровому профилю

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил установить контроль за передвижениями трудовых мигрантов в России. Для отслеживания перемещения гастарбайтеров необходимо ввести цифровой профиль для каждого из них. В профиле должно быть обозначено место трудоустройства мигранта, регион и населённый пункт, где осуществляет деятельность пригласившее этого человека предприятие.

— Гастарбайтер должен получить специальный идентификатор, чтобы правоохранители знали, где он находится. Если мигрант внезапно покидает зону работы, то у контролирующих органов появятся вопросы. Это не значит, что мигрантов будут ограничивать в праве на передвижение. Однако нужно понимать, что они не туристы. Они приезжают сюда работать, поэтому следует наблюдать за их перемещениями, — пояснил «Парламентской газете» Ярослав Нилов.

Депутат привёл в пример предприятия, организующие работу сотрудников вахтовым методом. работодатель предоставляет сотрудникам питание и проживание. Люди приезжают, отрабатывают и уезжают обратно домой.

Нилов считает, что введение цифрового профиля поможет в борьбе с неуплатой налогов и с мигрантами-бездельниками.

Ранее Министерство труда РФ предлагало ограничить срок заключения договоров с гастарбайтерами до двух лет. При этом, в случае выдворении работника, возложить обязанности оплаты этой процедуры на работодателя.

Стоит отметить, что рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Новосибирске проходят регулярно. В ходе каждой из проверок в руки правоохранителей попадают гости из Средней Азии, которые работают без патентов, либо вообще находятся в России незаконно. Иностранцев «пачками» выдворяют из страны, однако, через какое-то время они вновь проникают в российские регионы. При этом хитрые мигранты не встают на регистрационный учёт и не трудоустраиваются официально, чтобы избежать всяческих обязательств перед российским государством — будь то уплата налогов, или постановка на воинский учёт. Свои намерения они не скрывают. Так, например, в конце сентября во время рейда в аэропорту «Толмачёво» мигранты-таксисты открыто заявили силовикам, что приехали в Новосибирск заработать денег и вернуться на родину, а служить в рядах армии РФ не входит в их планы.

— Некоторые граждане из Средней Азии были выявлены уже дважды. При этом документы, что они официально трудоустроены в такси, у них отсутствуют. Один из нелегалов вообще едва говорил по-русски. Таксисты ранее уже были выявлены и поставлены на учёт. Они должны были пройти в течение месяца медкомиссию, и прибыть повторно, но предпочли улететь обратно в Таджикистан и Узбекистан. Заявляют, что им это не нужно, — рассказывали в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Напомним, с 7 ноября в России ужесточили правил въезда мигрантов на территорию РФ. Обновления в законе поддержал депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. Однако он отметил, что ещё необходим контроль за порядком пребывания мигрантов на территории РФ.

— Трудовой мигрант должен приезжать сюда только по действующему контракту, который он заключил на территории своего государства. Необходимо ввести тотальный запрет на завоз сюда их семей, чтобы они не жили у нас в этих мусорных камерах и непонятных условиях. А жили у себя дома. Человек по контракту, отработал, получил деньги, заплатил налоги и спокойно уехал на родину. Медицинское обслуживание и проживание за счёт работодателя. По сути только малая часть приезжих работает по выданным патентам. А реально на территории Российской Федерации находится миллионы людей с непонятной целью пребывания, — поделился с Infopro54 депутат.

Ранее в ГУ МВД региона заявили о массовом оттоке мигрантов из Новосибирской области. По словам зама главы ведомства Кирилла Травина, за неделю через пункты пропуска выехало 10 843 иностранца, въехало 7 903. Травин отметил, что из 2857 иностранцев, вставших на миграционный учёт, только 1876 прибыли в Новосибирск на заработки. С какой целью в регион приехало ещё 980 мигрантов, не сообщается.