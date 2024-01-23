Рунолог Игорь Вечерский предсказал новые коммунальные аварии в Новосибирске

Новосибирский рунолог Игорь Вечерский сделал прогноз, который сейчас больше всего волнует жителей города. В связи с крупными коммунальными авариями в столице Сибири действует режим ЧС. Сибиряки со страхом ждут наступления морозов, потому что сидеть без тепла в своих квартирах они уже боятся. Для расследования возникшей ситуации в регионе создали специальную комиссию, которая будет выяснять причины и разрабатывать дорожную карту действий в подобных ЧП.
Кроме того, СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту масштабной аварии, в результате которой в своих квартирах замерзли тысячи человек.
― Руны кено, лагуз, хагалаз предупреждают нас, что сложности в работе коммунальных систем будут продолжаться. При этом в ближайшее время масштабных аварий, скорее всего, не произойдет. Но в перспективе ситуация будет развиваться в сторону повышения такой вероятности при существующем подходе. В первую очередь это касается водоснабжения и отопления, но и следует обратить внимание на средства подачи и выработки электроэнергии. Причина в упущенном времени, в состоянии и запасе прочности важных компонентов и систем, ― рассказал Infopro54 рунолог Игорь Вечерский.
Фото предоставлено Игорем Вечерским.
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