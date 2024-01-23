Рунолог Игорь Вечерский предсказал новые коммунальные аварии в Новосибирске

Новосибирский рунолог Игорь Вечерский сделал прогноз, который сейчас больше всего волнует жителей города. В связи с крупными коммунальными авариями в столице Сибири действует режим ЧС. Сибиряки со страхом ждут наступления морозов, потому что сидеть без тепла в своих квартирах они уже боятся. Для расследования возникшей ситуации в регионе создали специальную комиссию, которая будет выяснять причины и разрабатывать дорожную карту действий в подобных ЧП.

Кроме того, СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту масштабной аварии, в результате которой в своих квартирах замерзли тысячи человек.