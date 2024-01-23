Зарисовки времен ВОВ выставлены на продажу в Новосибирске

Житель Новосибирска продает несколько зарисовок времен Великой Отечественной войны.

— Каждая зарисовка отдельная и стоит 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении на популярном сайте объявлений.

Стоит отметить, что автор зарисовок остается неизвестным. Однако на всех картинах есть название. Например, «Хутор у дороги Будапешт — Балатон» 1944 года. В основном на зарисовках изображены пейзажи, но есть и один портрет.

Большинство произведений датируется 1942 годом. Всего в объявлении показано 11 изображений.

Ранее редакция сообщала о том, что на продажу выставили боксерские перчатки с автографом Емельяненко в Новосибирске.