Зарисовки времен ВОВ выставлены на продажу в Новосибирске

Житель Новосибирска продает несколько зарисовок времен Великой Отечественной войны.
— Каждая зарисовка отдельная и стоит 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении на популярном сайте объявлений.
Стоит отметить, что автор зарисовок остается неизвестным. Однако на всех картинах есть название. Например, «Хутор у дороги Будапешт — Балатон» 1944 года. В основном на зарисовках изображены пейзажи, но есть и один портрет.
Большинство произведений датируется 1942 годом. Всего в объявлении показано 11 изображений.
Ранее редакция сообщала о том, что на продажу выставили боксерские перчатки с автографом Емельяненко в Новосибирске.
Фото с сайта Авито.
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