Комету Цзыцзиньшань можно будет наблюдать в небе над Новосибирском

Ночью 29 января жители Новосибирска смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. Именно в этот день она наиболее приближена к Земле.

— Наблюдать можно, только из Северного полушария с помощью оптических приборов. Пользуйтесь специальными приложениями для поиска в небе, — говорится в сообщении астрономической обсерватории Энгельгардта.

Стоит отметить, что другое название кометы Цзыцзиньшань — Рождественская. С Земли она будет выглядеть как мутно светящееся зеленое пятнышко.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял Туманность Ориона.