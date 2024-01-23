Комету Цзыцзиньшань можно будет наблюдать в небе над Новосибирском

Ночью 29 января жители Новосибирска смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. Именно в этот день она наиболее приближена к Земле.
— Наблюдать можно, только из Северного полушария с помощью оптических приборов. Пользуйтесь специальными приложениями для поиска в небе, — говорится в сообщении астрономической обсерватории Энгельгардта.
Стоит отметить, что другое название кометы Цзыцзиньшань — Рождественская. С Земли она будет выглядеть как мутно светящееся зеленое пятнышко.
Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял Туманность Ориона.
Фото со страницы астрономической обсерватории Энгельгардта в Вконтакте.
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