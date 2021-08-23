Новосибирского экс-губернатора привлекают к субсидиарной ответственности по долгам «Сибсельмаша»

Компания «УниверсалСтройИнвест» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банкротящегося НПО «Сибсельмаш» бывших и действующих руководителей предприятия, включая экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, который возглавлял завод до февраля 2004 года. Ходатайство размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области.

Кроме экс-губернатора в список «УСИ» попал еще один гендиректор «Сибсельмаша» — Геннадий Гребенщиков. Трое других указанных в ходатайстве руководителей — назначенные судом арбитражные управляющие Александр Лютый, Александр Поляков и Сергей Галандин.

Ходатайство оставлено судом без движения до 30 августа из-за допущенных нарушений. К нему «не приложены обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства».

Как следует из открытых источников, ООО «УниверсалСтройИнвест» принадлежат Петру Чертулину и Олегу Утиралову, бывшему генеральному директору банкротящегося завода «Сибэлектротерм». Утиралова обвинили в мошенничестве с поддельными векселями предприятия и приговорили к пяти годам условно со штрафом в 500 тысяч рублей. В 2020 году в отношении него возбудили новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В соответствии с указом президента РФ, НПО было включено в перечень стратегических предприятий страны. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает миллиард рублей.