Руслан Копцев: Моя миссия — помогать не только своей семье, но и другим людям

— Руслан Владимирович, когда вы занялись бизнесом?

— Бизнесом я занимаюсь более 20 лет, пробовал себя в разных сферах: строительстве, сельском хозяйстве, работал в найме. Компания «РДЛ» появилась в Новосибирске в 2021 году. Она занимается оптовыми поставками эксплуатационных материалов и компонентов для промышленности по всей России. Сегодня «РДЛ» перерождается в инженерный центр, он будет заниматься конструированием, проектированием деталей, машин и механизмов.

Второе направление, которым я занимаюсь, — ИТ. Я являюсь руководителем агентства по продажам и продвижению AVA, возглавляю ИТ-комитет реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» и совет при Министерстве цифрового развития Новосибирской области.

— Какой вы видите свою миссию?

— Моя миссия складывается из двух слагаемых. Во-первых, это семья, дети. Моя задача ― обеспечить им достойную жизнь. Во-вторых, общественная деятельность. Поэтому моя миссия — помогать не только своей семье, но и другим людям, делиться навыками, оказывать финансовую помощь.

— Какие достижения есть у компании? Внедряете ли новые проекты?

— Достижений много на разных фронтах: семейном, бизнесовом, общественном. Главное — мы помогаем людям решить их проблемы и внедряем новые проекты. Одним из них является работа со студентами. Я работаю с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), где в качестве ментора веду три проектных команды магистрантов на кафедре технологического предпринимательства. Проект очень перспективный. Могу сказать, что в Новосибирской области тоже очень остро стоит проблема по интеграции выпускников вузов и колледжей в бизнес. И мы начинаем активно включаться в процесс и встречаться с руководством учебных заведений, чтобы реализовать в регионе подобный проект.

— А как вы пришли в благотворительность?

— Мой путь в благотворительности начался около 10 лет назад. Моя жена — декоратор международного уровня, и ей поступали и поступают много запросов на участие в благотворительных проектах. Это и стало началом моей благотворительной деятельности. Сегодня я также финансово помогаю различным благотворительным фондам, а по линии «ОПОРЫ РОССИИ» участвую в различных волонтерских программах и акциях.

— Можете поделиться историей, которая вам запомнилась?

— Таких моментов много. Например, мы помогали детскому онкологическому центру. Перед Новым годом от «ОПОРЫ РОССИИ» нам передали таблицу, куда ребятишки написали, что бы они хотели получить от Деда Мороза. Мы закупили подарки. Потом нам передали фотографии, на которых были счастливые дети. Это очень круто!

— Поощряется ли у вас корпоративное волонтерство?

— Я не заставляю сотрудников участвовать в благотворительных проектах. Предоставляю им свободу выбора. Ведь благотворительность — личное дело каждого. Могу сказать, что у многих сотрудников есть потребность помогать людям.

— Есть ли среди ваших друзей такие же благотворители, как вы? Часто ли бизнесмены участвуют в социальных проектах?

— Однозначно, могу сказать, что многие откликаются.

— На ваш взгляд, нужно ли рассказывать о добрых делах, которые вы делаете? И почему?

— Думаю, да. Нужно. Это необходимо, чтобы другие люди включались в благотворительность. Когда человек увидит реальную помощь, возможно, это его сподвигнет к подобным шагам.

— Что бы вы могли посоветовать людям, которые хотят заняться благотворительностью, но не знают с чего начать?

— На самом деле, уверен, что человек, который действительно задумался о благотворительности, легко может это сделать. Сегодня действует множество благотворительных фондов и общественных организаций, которые объявляют сборы средств, в том числе на СВО. Информации более чем достаточно. При этом небогатый человек тоже может помогать. Даже в своем подъезде, я уверен, можно найти нуждающегося человека.