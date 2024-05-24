Рекламодателям

Руслан Копцев: Моя миссия — помогать не только своей семье, но и другим людям

  • 24/05/2024, 12:16
Автор: Оксана Мочалова
Erid:F7NfYUJCUneLrXb3xuJP
Руслан Копцев: Моя миссия — помогать не только своей семье, но и другим людям
Учредитель ООО «РДЛ» и руководитель ИТ-комитета реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Руслан Копцев ― о первых шагах в благотворительности и профессиональной помощи.

— Руслан Владимирович, когда вы занялись бизнесом?

— Бизнесом я занимаюсь более 20 лет, пробовал себя в разных сферах: строительстве, сельском хозяйстве, работал в найме. Компания «РДЛ» появилась в Новосибирске в 2021 году. Она занимается оптовыми поставками эксплуатационных материалов и компонентов для промышленности по всей России. Сегодня «РДЛ» перерождается в инженерный центр, он будет заниматься конструированием, проектированием деталей, машин и механизмов.

Второе направление, которым я занимаюсь, — ИТ. Я являюсь руководителем агентства по продажам и продвижению AVA, возглавляю ИТ-комитет реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» и совет при Министерстве цифрового развития Новосибирской области.

— Какой вы видите свою миссию?

— Моя миссия складывается из двух слагаемых. Во-первых, это семья, дети. Моя задача ― обеспечить им достойную жизнь. Во-вторых, общественная деятельность. Поэтому моя миссия — помогать не только своей семье, но и другим людям, делиться навыками, оказывать финансовую помощь.

— Какие достижения есть у компании? Внедряете ли новые проекты?

— Достижений много на разных фронтах: семейном, бизнесовом, общественном. Главное — мы помогаем людям решить их проблемы и внедряем новые проекты. Одним из них является работа со студентами. Я работаю с Московским физико-техническим институтом (МФТИ), где в качестве ментора веду три проектных команды магистрантов на кафедре технологического предпринимательства. Проект очень перспективный. Могу сказать, что в Новосибирской области тоже очень остро стоит проблема по интеграции выпускников вузов и колледжей в бизнес. И мы начинаем активно включаться в процесс и встречаться с руководством учебных заведений, чтобы реализовать в регионе подобный проект.

— А как вы пришли в благотворительность?

— Мой путь в благотворительности начался около 10 лет назад. Моя жена — декоратор международного уровня, и ей поступали и поступают много запросов на участие в благотворительных проектах. Это и стало началом моей благотворительной деятельности. Сегодня я также финансово помогаю различным благотворительным фондам, а по линии «ОПОРЫ РОССИИ» участвую в различных волонтерских программах и акциях.

— Можете поделиться историей, которая вам запомнилась?

— Таких моментов много. Например, мы помогали детскому онкологическому центру. Перед Новым годом от «ОПОРЫ РОССИИ» нам передали таблицу, куда ребятишки написали, что бы они хотели получить от Деда Мороза. Мы закупили подарки. Потом нам передали фотографии, на которых были счастливые дети. Это очень круто!

— Поощряется ли у вас корпоративное волонтерство?

— Я не заставляю сотрудников участвовать в благотворительных проектах. Предоставляю им свободу выбора. Ведь благотворительность — личное дело каждого. Могу сказать, что у многих сотрудников есть потребность помогать людям.

— Есть ли среди ваших друзей такие же благотворители, как вы? Часто ли бизнесмены участвуют в социальных проектах?

Однозначно, могу сказать, что многие откликаются.

— На ваш взгляд, нужно ли рассказывать о добрых делах, которые вы делаете? И почему?

— Думаю, да. Нужно. Это необходимо, чтобы другие люди включались в благотворительность. Когда человек увидит реальную помощь, возможно, это его сподвигнет к подобным шагам.

— Что бы вы могли посоветовать людям, которые хотят заняться благотворительностью, но не знают с чего начать?

—  На самом деле, уверен, что человек, который действительно задумался о благотворительности, легко может это сделать. Сегодня действует множество благотворительных фондов и общественных организаций, которые объявляют сборы средств, в том числе на СВО. Информации более чем достаточно. При этом небогатый человек тоже может помогать. Даже в своем подъезде, я уверен, можно найти нуждающегося человека.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Ольга Ветрова

15

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Опора За благотворительность


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, адвокат

Геннадий Шишебаров: Слуги государевы научились отменять невыгодные вердикты присяжных заседателей

Количество оправдательных приговоров в России не превышает пределов погрешности.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«ОПОРА РОССИИ» — за результат!
24/05/24 12:20
Бизнес Власть Общество
Двое парней напали на мужчину, который попросил их не мусорить в Новосибирске
24/05/24 11:57
Происшествия
Школьники из Москвы создадут конкуренцию абитуриентам в вузах Новосибирска
24/05/24 11:40
Бизнес Общество
Ограничение на площадь квартир в новостройках Новосибирска уже есть в техрегламенте
24/05/24 11:15
Бизнес Недвижимость
О пользе верификации говорят эксперты
24/05/24 11:11
Бизнес
Сибирские предприниматели обсудили перспективы развития бизнеса на встрече в Сбере
24/05/24 11:00
Бизнес
В Новосибирской области отметили рост детей с ожирением
24/05/24 10:55
Общество
Porsche упал на проезжую часть на Ипподромской в Новосибирске
24/05/24 10:23
Происшествия
Андрей Травников посетил в Беларуси автомобильные заводы «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ»
24/05/24 10:17
Власть
Мигранты украли нефть на 92 млн рублей под Новосибирском
24/05/24 10:12
Право&Порядок
В федеральную собственности вернули часть береговой полосы Обского моря
24/05/24 10:10
Бизнес Право&Порядок
«Нафтатранс плюс» показал рекордный рост чистой прибыли — почти на 70%
24/05/24 10:05
Бизнес
Бастрыкин заинтересовался сиротой, которому не выдали квартиру в Новосибирской области
24/05/24 10:04
Право&Порядок
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Андрей Травников провели в Минске рабочую встречу
24/05/24 9:57
Власть
Первый этап ремонта моста через Омь завершен в Новосибирской области
24/05/24 9:34
Общество
Уход с рынка мини-квартир скажется на стоимости квадратного метра в Новосибирске
24/05/24 9:20
Бизнес Недвижимость
Директора Дворца культуры в Новосибирске задержали по подозрению во взятке
24/05/24 9:04
Право&Порядок
Искитимцы предлагают построить металлопрокатный завод за пределами города
23/05/24 18:53
Бизнес Общество
Смерть разбившихся в ДТП на трассе под Новосибирском людей попала на видео
23/05/24 18:15
Происшествия
Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию региона на Днях культуры Новосибирской области в Республике Беларусь
23/05/24 17:22
Власть
Популярное
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
Новости компаний
Банк Уралсиб рассказал о том как клиенты тратят деньги с карт
24/05/24 9:00
За 1 квартал «Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности
23/05/24 10:58
Банк Уралсиб занял 8 место в Топ-10 самых инновационных банков 2023 года
23/05/24 9:00
Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»
22/05/24 10:55
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
21/05/24 16:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»
20/05/24 11:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска