В мэрии прокомментировали возможные сроки сдачи станции метро «Спортивная»

Назвать сроки сдачи станции в эксплуатацию можно будет только после понимая объемов работ, необходимых для достройки и устранения недостатков, допущенных предыдущим подрядчиком, об этом сообщили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос Atas.Info. Кроме того, муниципалитету необходимо решить вопрос с новым подрядчиком.

Напомним, договор с предыдущим подрядчиком ООО «СпецТрансСтрой» мэрия расторгла 6 августа. Сейчас компания через суд пытается заблокировать действия мэрии по поводу выбора своего приемника. По версии «СибТрансСтрой», опубликованной в документах Арбитражного суда Новосибирской области, мэрия может передать контракт компании ООО «Акви Технолоджи».

Между тем, саму компанию «СибТрансСтрой» через суд пытаются признать банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что по контракту подрядчик должен был сдать станцию метро «Спортивная» в декабре 2023 года. В июле разрешение на строительство станции продлили до конца 2024 года.