Ряд официальных дилеров Volkswagen в России открыли продажи Multivan T7

Микроавтобус Volkswagen Multivan T7 пока не смог попасть в Россию на официальных началах, поэтому приехал по собственным каналам отечественных автодилеров, пишет Autonews.ru. По информационным данным источников издания, их стоимость варьируется от 8 до 9 млн руб.

Для того чтобы привезти интересные модели самостоятельно, дилеры используют схемы параллельного импорта или же приобретают автомобили, оформляя их на физических лиц.

На сегодняшний день VW Multivan можно приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Липецке и других городах страны. Часть дилеров даже предлагают заводскую гарантию.

Микроавтобус Volkswagen Multivan поколения T7 был презентован в Европе еще в прошлом году, но попасть в Россию по отработанной схеме не смог.

Микроавтобусы выпускаются в двух версиях стандартной и в удлиненной (на 20 см длиннее). Также разница отмечается в двигателях: в шоурумах можно выбрать бензиновые и дизельные машины с двухлитровыми моторами, развивающие 204 и 150 л.с. соответственно.

Трансмиссия — передний привод и семиступенчатая роботизированная коробка.

Ранее редакция сообщала, какие автомобили можно будет приобрести в российских автосалонах в 2023 году.