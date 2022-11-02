Какие автомобили можно будет приобрести в российских автосалонах в 2023 году

С уверенностью можно сказать, что в следующем году у дилеров можно будет приобрести новые автомобили китайских брендов, электромобили Evolute, а также модели АвтоВАЗа, УАЗа и завода «Москвич», пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов. Как отметил гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, ассортимент находится в прямой зависимости от решений зарубежных автоконцернов, остаться в России или нет.

Что касается Hyundai и Kia, по мнению экспертов, пока ничего не ясно, так как их производство в России давно заморожено, при этом южнокорейская Kia допускает вероятность полного ухода с российского рынка. Предполагается оставить только послепродажное обслуживание.

— Также в Россию будут поставляться новые автомобили, только это будут уже неофициальные каналы, — говорят специалисты.

По данным ГК «Автодом», на сегодняшний день доля продаж авто, ввезенных по параллельному импорту, составляет 25%, и в перспективе эта цифра будет расти.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще пользоваться услугами по ввозу автомобилей из-за рубежа.