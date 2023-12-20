Власти России устранили инфраструктурное ограничение для развития кикшеринга

Правительство России утвердило поправки, которые подтвердили, что виртуальные парковки, используемые для стоянки СИМ и велосипедов, не требуют оформления земельно-имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Whoosh.

— Такое решение приведет к отказу администраций городов от требования оформлять виртуальные парковки, как это было ранее в ряде городов, — говорится в сообщении.

До принятия новых поправок на федеральном уровне не были установлены какие-либо правила оказания услуг кикшеринга. Также не были обозначены ограничения для организаций, занимающихся кикшерингом.

— Принятые поправки являются очередным этапом реализации «дорожной карты» правительства России, направленной на развитие кикшеринга как городского транспорта, — говорится в сообщении.

Также компания отметила, что требуются правила деятельности и организация общей схемы парковок, единых для всех операторов и частников.

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