Сибиряки увеличили суммы вкладов

Аналитики Сбера отметили тенденцию увеличения среднего чека на вклады – сибиряки сохраняют больше, чем годом ранее.

Главный лидер в этой категории – вклад «Сезонный Сохраняй+», созданный для владельцев пакета услуг «Для родителей» – сумма среднего чека по данной программе выросла на 77%.

Кроме того, аналитики банка отмечают рост среднего чека в линейке вкладов «Лучший процент» — всего сумма выросла в среднем на 17%, а в некоторых продуктах линейки и до полутора раз. По условиям вклада клиенты могут сохранить со ставкой до 16% сумму свыше ста тысяч рублей на срок от месяца.

Всего же средний чек по срочным и промо-вкладам вырос больше, чем на 20%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: