Рыбозаводчики выпустили в Обь нельму и муксуна

В конце июня заводчики начали зарыбление Оби: из озера Каменное в Обь переселили более полутора тысяч мальков нельмы. На очереди — муксун. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

Выращивают мальков нельмы и муксуна в рыбозаводческом хозяйстве около деревни Чаус Колыванского района Новосибирской области. Подготовка зарыбления с мелиорации: осушенную чашу озера удобряют, чтобы обеспечить будущим малькам питательную среду — планктон.

— Икра инкубируется на протяжении шести месяцев в специальных аппаратах, выклевывается. Затем озеро наполняем водой, личинки запускаем в водоем и подращиваем, — рассказал главный рыбовод ООО «Рыбхоз» Владислав Передереев.

По его слова, благодаря таким действиям когда-нибудь удастся и вовсе исключить нельму и муксуна из Красной книги.

Всего этим летом под Новосибирском по договору с СГК будут выпущены порядка 6 тыс. мальков краснокнижных видов рыб. 4,2 тысяч мальков муксуна и 1,6 тысяч — нельмы.

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