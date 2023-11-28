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Финансовая грамотность должников только начинает формироваться

  • 28/11/2023, 15:10

Елена Телятникова, генеральный директор коллекторского агентства «Право Онлайн»:

Финансовая грамотность должников только начинает формироваться— Рост количества жалоб со стороны должников, закономерная и вполне ожидаемая реакция. Получив сообщение, что его долг передан в коллекторское агентство, человек испытывает недоумение, считая, что его права нарушены, а стало быть, надо жаловаться. Поэтому основной объем необоснованных жалоб может быть связан с попыткой должников уклониться от погашения задолженности и носит защитный характер. Иногда жалобы поступают по незнанию своих обязанностей, чаще — из-за желания избежать ответственности при возврате долга. Тем не менее, как показывает статистика последних лет, большинство этих жалоб не несут под собой реального повода — коллекторы действуют в правовом поле, эта сфера уже давно и серьезно контролируется регулятором, а сами игроки строго соблюдают законы. И это главная причина снижения случаев привлечения профессиональных коллекторов к ответственности.

 

Фото Елены Телятниковой предоставлено коллекторским агентством «Право Онлайн»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цивилизованный коллекшен СРО НАПКА рынок микрофинансирования коллекторское агентство «Право Онлайн» Елена Телятникова взыскание задолженности


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