Финансовая грамотность должников только начинает формироваться

— Рост количества жалоб со стороны должников, закономерная и вполне ожидаемая реакция. Получив сообщение, что его долг передан в коллекторское агентство, человек испытывает недоумение, считая, что его права нарушены, а стало быть, надо жаловаться. Поэтому основной объем необоснованных жалоб может быть связан с попыткой должников уклониться от погашения задолженности и носит защитный характер. Иногда жалобы поступают по незнанию своих обязанностей, чаще — из-за желания избежать ответственности при возврате долга. Тем не менее, как показывает статистика последних лет, большинство этих жалоб не несут под собой реального повода — коллекторы действуют в правовом поле, эта сфера уже давно и серьезно контролируется регулятором, а сами игроки строго соблюдают законы. И это главная причина снижения случаев привлечения профессиональных коллекторов к ответственности.

Фото Елены Телятниковой предоставлено коллекторским агентством «Право Онлайн»