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МФО: специфика работы с должниками

  • 28/11/2023, 15:13

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

специфика работы с должниками—  Коллекторские агентства практически не работают на досудебном этапе, а львиную долю портфелей МФО обрабатывают самостоятельно. Отсюда и наблюдается перекос в отношении жалоб и количества привлечений к ответственности.

Микрофинансовые организации, как правило, строго контролируют процесс взаимодействия с должниками, используя для этого широкий пул инструментов. Так, компании применяют речевую аналитику, проводят контроль качества, повышают компетентность сотрудников взыскания с помощью обучения. У крупнейших коллекторских агентств, с которыми работает «Займер», выстроена аналогичная система.

 

Фото Романа Макарова предоставлено МФК «Займер»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : цивилизованный коллекшен СРО НАПКА рынок микрофинансирования Роман Макаров МФК Займер коллекторское агентство «Право Онлайн» взыскание задолженности


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