МФО: специфика работы с должниками

— Коллекторские агентства практически не работают на досудебном этапе, а львиную долю портфелей МФО обрабатывают самостоятельно. Отсюда и наблюдается перекос в отношении жалоб и количества привлечений к ответственности.

Микрофинансовые организации, как правило, строго контролируют процесс взаимодействия с должниками, используя для этого широкий пул инструментов. Так, компании применяют речевую аналитику, проводят контроль качества, повышают компетентность сотрудников взыскания с помощью обучения. У крупнейших коллекторских агентств, с которыми работает «Займер», выстроена аналогичная система.

Фото Романа Макарова предоставлено МФК «Займер»