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Проблемы и технологии продвижения региональных брендов обсудили в Новосибирске

  • 14/12/2023, 09:05
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Проблемы и технологии продвижения региональных брендов обсудили в Новосибирске
Участники рынка поделились своими кейсами.

В Новосибирской области много успешных региональных брендов, которые известны в России. Некоторые из них вышли на международный уровень. Для молодых компаний вопрос продвижения продукции является одним из самых болезненных. О том, как добиться успеха в продвижении своего товара, на круглом столе «Реклама и продвижение региональных брендов: итоги и перспективы» рассказали участники рынка.

Покупателей необходимо удивлять

Собственник Завода Тактильного оборудования «Тифлотехника» (компания-новатор в области создания доступной среды) Александр Буравков поделился своими наработками в области GR и PR продвижения бренда компании, а также успехами личного бренда (Александр в 2023 году признан победителем общероссийской бизнес-премии «Главный мужчина» в номинации «Производство»).

Эксперт рассказал, что его предприятие производит продукцию и делает объекты доступными для людей с инвалидностью. Продвижение бренда он начинал в интернете. Но позже определил для себя несколько шагов. Первым шагом стало участие в выставках

— Ваш продукт должен быть заметным. Все знают про робота-собаку, который ежегодно выставляется на Технопроме. Робот бегает по выставке, прыгает, падает, про него каждый год пишут и снимают репортажи, но он интересен, потому что это инновационно и технологично. Важно предоставить посетителям выставки интересный продукт. Он может быть «сырой», это может быть прототип, но новый. Для себя я поставил задачу, что каждую выставку мы создаем какой-то новый продукт и привозим его на выставки. Людям это нравится, это то, чего они не видели, — поделился своим опытом Александр Буравков.

По его словам, участие в непрофильных выставках может дать непредсказуемый и ошеломляющий эффект.

— Мы открыли для себя выставку спортивного оборудования. Казалось бы, где спортивное оборудование и где доступная среда для людей с инвалидностью. Совершенно разные вещи. Но тот результат, который мы получили после участия в ней, нас ошеломил.  Для нас открылся совершенно новый рынок, на котором мы заработали больше 100 миллионов рублей за два года, нашли новых клиентов, о которых мы даже не подозревали. И более того, наша компания стала первой, кто начал делать доступную среду на спортивных объектах. Наши конкуренты, которые на рынке уже 15 лет, почему-то до этого и не додумались, — отметил он.

Кроме участия в выставках, Александр Буравков посоветовал молодым предпринимателям участвовать в конкурсах и социальных проектах.

Не бояться быть лидером

— Если мы говорим про серьёзный бизнес, то это история про желание стать лидером. Не бояться заявить о себе. Прежде чем продвигать своё детище, необходимо понять, к какому масштабу ты готов, для кого будет создаваться продукт. Я, как человек, который создает красоту, участвую во всех рекламных интеграциях, тестирую каждую рекламу и продвижение. Могу сказать, что для бренда женской одежды эффективны разные рекламные интеграции, начиная от сарафанного радио и заканчивая наружной рекламой. Должны быть обязательно амбассадоры бренда, — уверена владелица бренда дизайнерской женской одежды «Malina Bonita» Ольга Просветова.

Она тоже считает, что в продвижении большую роль играет личный бренд.

— Как только я сама вышла из позиции серого кардинала и начала на себе показывать одежду, а не рассказывать о ней, я кратно увеличила и продажи, и клиентский поток. Развив свой бренд, я могу даже корм для собак продавать, создать бренд обуви, строить детские сады — все это теперь будет пользоваться успехом, — уверена эксперт.

Среди наиболее популярных каналов продвижения, Ольга Просветова назвала онлайн-площадки и социальные сети. При этом она подчеркнула, что не стоит ждать отдачи в первые два года бизнеса.

— Первое время ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Изначально тебе будет казаться, что тебя не видят и не слышат. Поверьте, урожай будет позже. И чем бы вы ни занимались, какая бы у вас команда ни была, вы должны быть самым главным генератором идей, — поделилась собственным опытом Ольга Просветова.

Главное — репутация

Генеральный директор «Новосибхлебопродукт», вице-президент, член президиума правления, председатель комиссии по развитию зернового комплекса «Опоры России» Сергей Соколов подчеркнул, что региональные бренды сегодня все чаще выходят за пределы своих административных границ, становятся узнаваемыми, международными. Он уверен, что одним из главных двигателей продвижения за границей является репутация.

— Наша компания ориентирована на промышленных партнеров. И могу сказать, что наш бренд продвигается практически без вложения в рекламу. Основной двигатель — это репутация организации, репутация компании, которая складывается, особенно в экспорте, из умения одерживать не только победу, но и поражение, когда меняется конъюнктура, — отметил эксперт.

Маркетинг, как наука

Руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России», председатель Общественного совета при министерстве цифрового развития и связи, директор и учредитель компании «РДЛ», руководитель группы-интегратора AVA Digital Руслан Копцев тоже дал несколько советов молодым предпринимателям:

— Во- первых, не верьте, что все просто. Относитесь к своему продукту и к исследованиям по маркетингу, как к науке. Там всегда есть интересные открытия, которые можно применять на практике, и найти ту самую жемчужину, которая поможет в развитии бизнеса. Во-вторых, никогда не верьте в свой продукт. Всегда проверяйте, нужен ли он на рынке, потому что очень много кейсов, когда люди верят, что их идея классная и они всем нужны, а продукт не востребован, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала, что тренд на партнерство в бизнесе обсудили в Новосибирске. 

Фото предоставлено НОО «Опоры России», автор Ольга Ветрова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : продвижение бренда предприниматель бренд бизнес


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