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Рынок онлайн-торговли между частными лицами за 2021 год вырос на 25% по объему

  • 25/09/2022, 16:40
Онлайн-торговля
И на 31% по количеству сделок.

Команда Авито и агентство Data Insight проанализировали рынок С2С онлайн-торговли, портрет продавцов, географию распространения онлайн-продаж, а также распределение пользователей по самым популярным онлайн-платформам для электронной коммерции.

Ключевые выводы исследования:

Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год и составил 1,32 трлн рублей в 2021 году. Такой рост рынка обусловлен увеличением частоты продаж. Количество сделок в 2021 году на С2С-рынке выросло на 31% и превысило 514 млн.

— Основной рост частоты продаж обеспечили продавцы с опытом.

— В среднем, каждый продавец использует 2,5 площадки для размещения, однако для 5 из 6 продавцов Авито — основная площадка.

— Наиболее продаваемые товарные категории на Авито в 2021 году — «Личные вещи» (29% от всех продаж товаров), «Для дома и дачи» (26%) и «Запчасти и аксессуары» (20% сделок).

— Все больше продавцов на Авито пользуются доставкой и продают товары как в пределах и за пределы своего населенного пункта. Количество заказов с доставкой выросло в 5,4 раз в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

— Доля сделок с новыми товарами в онлайн-торговле в 2021 году достигла 19% в общем количестве С2С-сделок на рынке.

— Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме торговли между частными лицами в интернете среди всех каналов. 86% частных продавцов в 2021 году использовали Авито для продажи товаров, а в июне 2022 года уже 96% использовали платформу для С2С-торговли.

— На классифайды по-прежнему приходится большая часть сделок между частными лицами — их доля увеличилась с 81% в 2020 году до 85% в 2021 году, в то время как доля соцсетей, мессенджеров и других площадок снизилась с 19% в 2020 году до 15% в 2021 году.

—Количество продавцов и покупателей на С2С-рынке в 2021 году составило 12,7 млн и 10,2 млн соответственно. При этом почти в 2 раза выросло число сделок на продавца: в 2020 году у продавца было в среднем 2,3 сделки в месяц, в 2021 — уже 4,3. Рост частоты продаж на рынке обеспечили продавцы с опытом. Интересный тренд в электронной коммерции: каждый шестой частный продавец отмечал состояние товара как «новое» или продавал товары собственного производства.

— Выросло количество межрегиональных сделок и популярность доставки — с каждым годом все больше продавцов отправляют товар за пределы своего населенного пункта. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего населенного пункта, снизилась с 53% в 2017 году до 47% в 2021 году, а доля продающих по всей России выросла с 16% в 2020 году до 20% в 2021 году. Распространение ареала онлайн-торговли — прямое следствие более широкого использования профессиональной доставки. В 2021 году 22% заказов пришлось на курьерскую доставку и доставку до ПВЗ, и еще 14% — на Почту России.

— Активнее всего в последние три года С2С-торговля в интернете развивается в городах с населением от 100 до 500 тыс человек: в 2019 году доля таких городов в С2С-продажах составляла 15%, в 2020 году — 29%, а в 2021 году показатель достиг 34%.

— Рынок С2С торговли продолжает развиваться, в первую очередь, за счёт расширения географии сделок и развития сервисов доставки площадками, — комментирует партнер Data Insight Федор Вирин. — Каждая пятая сделка на сегменте электронной коммерции заключается между людьми, живущими в разных регионах России, и их количество продолжает расти. Доступность, прозрачность, уникальность — главные особенности С2С рынка, занявшего значимое место в жизни большинства потребителей.

 

Ранее редакция сообщала, что в продуктовом ритейле растет популярность сетей формата «жесткий дискаунтер».

Фото: pixabay.com автор: kreatikar

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : электронная коммерция С2С-рынок онлайн-торговля


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