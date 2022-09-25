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Мэрия Новосибирска ищет подрядчиков на три крупных транспортных маршрута

  • 25/09/2022, 17:47
Автор:
общественный транспорт Новосибирска
Срок контракта — год.

Мэрия Новосибирска в лице МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом» объявили торги по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в границах города.

Стартовая цена маршрута автобуса № 45 «Чемской бор – Центральный корпус» составляет 173 млн рублей. Срок выполнения работ — 1 ноября 2022 по 31 августа 2023 на автобусах большой вместимости по регулируемым тарифам. Максимальный срок эксплуатации  транспортного средства на дату заключения контракта — 3 года.

По маршруту № 23 «Общ. торговый центр – ОРМЗ» стартовая цена 150,3 млн рублей. По маршруту № 54 — «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный»  — 138,7 млн руб. Условия контрактов те же.

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Напомним, в начале марта 2020 года в Новосибирске на автобусном маршруте №54 (вокзал «Новосибирск-Главный» — ул. Твардовского) был запущен пилотный проект перевода общественного транспорта на муниципальный контракт.  Победителем аукциона стало ПАТП-4. В 2021 и 2022 годах мэрия Новосибирска закупила крупную партию автобусов большой вместимости. Многие из них были поставлены на маршруты №45 и №23. В 2022 году представители мэрии неоднократно прогнозировали, что с этих маршрутов будут постепенно вытесняться частные перевозчики.

По информации мэрии Новосибирска, сейчас муниципальная маршрутная сеть насчитывает 142 маршрута наземного пассажирского транспорта, 2 линии метрополитена с 13 станциями. За 2021 год муниципальными перевозчиками перевезены более 267 млн пассажиров (-3,9 млн к 2020 году). В планах мэрии перевод на муниципальный контракт всех маршрутов города к 2025 году.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске планируют повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.

Фото со страницы Анатолия Локтя ВКонтакте

 

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Тарифы на проезд перевозчики общественный транспорт муниципальный контракт Новосибирск


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