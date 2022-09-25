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В Красноярске банки могут изъять у ипотечников более 400 квартир

  • 25/09/2022, 13:32
Просрочка по ипотеке
Регион вошел в топ-10 лидеров по стране по объему просроченной ипотечной задолженности.

На начало осени под риском изъятия банками жилья у собственников в целом по России находится 10,8 тыс. ипотечных квартир. За три года их количество сократилось в 2,6 раза. К таким выводам пришли эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.

По данным агентства, по итогам 8 месяцев 2022 года банки отчитались о портфеле просроченной ипотечной задолженности в размере 58,2 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 10848 квартирам или 617 тыс. квадратных метров, если экстраполировать её на средний размер площади жилья на одного жителя РФ (по данным Росстата на 2022 год — 56,9 м2) и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в каждом из субъектов РФ (по данным Минстроя). Согласно выводам прошлого исследования экспертов «Долговой Консультант», в октябре 2019 года «квартирный» эквивалент просроченной ипотечной задолженности в 72,3 млрд рублей составлял 27785 квартир (или усреднённо 24716 объектов).

— Мы приводим условный ориентир для оценки уровня просроченной ипотечной задолженности, фактическое количество квартир, которые могут быть выставлены на продажу из-за невозможности выплат по ипотеке, к сожалению, в стране кратно больше, — говорит  Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Безусловно, наша модель основана на средней цене квадрата по Минстрою, к которой привязаны социальные обязательства государства, и на средней площади квартиры по Росстату, которая в ряде случаев в современной ипотеке всё же немного завышена.

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В Новосибирской области под угрозой изъятия находятся 605 ипотечных квартир

Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности, измеренной в количестве залоговых квартир, которые могут быть выставлены на продажу для погашения ипотечной задолженности, являются Москва и Московская область, Красноярский край. Красноярск, единственный из субъектов федерации Сибири, попал в топ-10. По данным агентства, портфель просроченной ипотечной задолженности в регионе на 1 августа составляет 1,8 млрд рублей, в квартирном эквиваленте — 406 квартир.

— Сокращение количества квартир, которые банки-кредиторы могут и, что важнее, должны изъять и выставить на продажу (По сравнению с предыдущим аналитическим обзором агентства. — Ред.), связано со снижением общего портфеля просроченной ипотеки, — поясняет Денис Аксёнов. — Цены на недвижимость существенно выросли, в итоге должники-заёмщики стали соглашаться на досудебную реализацию квартир, погашая ипотечные кредиты. Косвенно это видно и по сокращению числа реализованных квартир на торгах в исполнительном производстве, что мы отмечали ранее.

По итогам первого полугодия 2022 года количество завершённых торгов сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 1560 квартир или их частей (долей). В агентстве отмечают, что банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. В оценке среднего количества проблемных ипотечных квартир не учитывались квартиры, уже перешедшие в собственность банков в рамках исполнения решений судов в счет погашения долгов.

— В наш расчёт не входят ипотечные квартиры, закладные по которым банки продали коллекторским агентствам. По нашей экспертной оценке, для полноты картины ипотечную просроченную задолженность, отраженную на балансах банков, нужно умножать в полтора раза, — подчеркнул Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант.

Процесс взыскания по ипотечным кредитам занимает 2-3 года, если заемщик отказывается от добровольной реализации залога. Необходимо время на судебное производство, исполнение решений суда силами ФССП и публичные торги, на которые квартира выставляется с дисконтом до 35% от оценочной стоимости.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том почему просрочка по кредитам растет рекордными темпами. 

Фото pixabay.com автор: Timisu

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Рубрики : Общество Банки

Регионы: Россия Красноярск

Теги : Просрочка по ипотеке


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