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«Новосибирскхлебопродукт» за 2021 год заработал 7,8 млрд рублей

  • 06/05/2022, 09:19
новости Новосибирска
По сравнению с 2020 годом, выручка компании выросла почти на 76%.

По итогам работы АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) за 12 месяцев 2021 года выручка компании составила 7,8 млрд рублей — выше уровня аналогичного периода прошлого года на 75,7 %. Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 172,3 млн руб. (+10 млн руб. к аналогичному периоду прошлого года). Значительный рост выручки обусловлен развитием экспортного направления, а также ростом цен на зерно относительно 2020 года, поясняли в ООО «Юнисервис Капитал».

— АО «Новосибирскхлебопродукт» в своей модели успешно объединяет производство (переработку и хранение) и торговлю сельскохозяйственными культурами. Экспорт в 2021 году занимает 58% продаж компании. Помимо деятельности в основном регионе присутствия — Сибири, где расположены два собственных элеватора, компания активно закупает различные агрокультуры в центральной части России, — уточняют в пресс-службе финансового консультанта НХП. — Специализацией компании является стабильное снабжение иностранных и российских перерабатывающих предприятий качественным сырьем. Закупка зерновых и масличных культур производится в основном регионе присутствия (Сибири), а также в центральной и южной частях России. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Постоянными странами-партнерами эмитента являются Турция, Китай, Монголия.

Рост объемов продаж отразился на статьях баланса — по состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность возросла на 88,6%, кредиторская задолженность — на 54,3%, запасы увеличились на 214,3 млн руб.

— В целом структура баланса ликвидна, по состоянию на 31.12.2021 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,43х. Показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,1х, долг/капитал — 1,65х, чистый долг/EBITDA — 2,95х, — констатируют в «Юнисервис Капитал».

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

Ранее редакция сообщала, что в сельском хозяйстве идет укрупнение игроков. 

Иллюстрация с сайта «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт зерно бизнес


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