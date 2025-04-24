В Новосибирской области с 25 апреля запрещено посещать леса

С 25 апреля по 12 мая в Новосибирской области будет действовать особый противопожарный режим. До этого с 11 апреля он был введен в отдельных районах.

Решение о распространении противопожарных мер на весь регион было принято из-за повышенного риска ландшафтных пожаров. Причина — теплая, сухая и ветреная погода, которая создает благоприятные условия для возгорания.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что жителям региона запрещено посещать леса, за исключением случаев, связанных с работой по контрактам или обеспечением пожарной безопасности. Нельзя также разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор на любых территориях, включая частные дома и садовые участки.

— Приготовление пищи на открытом огне и углях также запрещено, за исключением использования мангалов и специальных приспособлений на территориях частных домов, садоводств и организаций общественного питания с соблюдением мер пожарной безопасности, — добавили в правительстве.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор потребовал усилить работу по предупреждению пожаров на территории НСО. В регионе объявлено экстренное предупреждение о высокой, 4-го класса, пожароопасности.