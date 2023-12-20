В 2024 году в ЛДС Арене пройдет международный турнир по хоккею

Федерация хоккея России планирует провести международный турнир между командами дружественных стран. В качестве площадки проведения турнира рассматривается новый ЛДС Арена в Новосибирске. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции в вреду, 20 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Турнир запланирован на весну 2024 года.

— Есть планы. Федерация «Хоккей Россия» хочет провести международный турнир между командами из дружественных стран, весной следующего года, используя площадку нашей ЛДС. В нашей ледовой арене одновременно может разместиться от 10 до 12 команд. Заехали, разместились, а потом проводить игры в течение двух недель. Поэтому, конечно же, мы будем предлагать использовать «Сибирь-Арену» для проведения различных федеральных событий, — отметил он.

Напомним, строительство нового ЛДС началось в сентябре 2019 года, сроки его сдачи в эксплуатацию несколько раз сдвигались. Параллельно росла смета — с 10 млрд рублей до 16 млрд. Планировалось, что всё будет готово к концу 2022 года, но МЧМ-2023 отменили, и скорость строительных работ несколько замедлилась. Общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составляет 71,2 тысячи квадратных метров. Дворец спорта включает основную и тренировочную арены. ЛДС вмещает 10587 зрителей. После открытия арена стала домашней для местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь».

Ранее редакция сообщала, что каток открылся в парке около нового ЛДС Новосибирска.