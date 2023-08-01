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Больше года без Apple Pay и Google Pay

  • 01/08/2023, 09:40
Больше года без Apple Pay и Google Pay
Эксперт проанализировал, как россияне платят в онлайне и офлайне.

Вот уже больше года в России не работают Apple Pay и Google Pay, которые были очень популярны у пользователей. Но покупателям не пришлось возвращаться к старым платежным привычкам. Сегодня, чтобы заплатить за покупку, не нужно везде носить с собой пластиковую карту или постоянно вводить ее реквизиты в интернете — появились и укрепили свои позиции альтернативные способы безналичной оплаты. Подробнее о них рассказала Таисия Суходол, менеджер B2B-продуктов в финтех-компании ЮMoney.

Платежи по QR-коду

После блокировки Apple Pay и Google Pay торговые точки в России стали массово подключать оплату по QR-коду. Сейчас заплатить этим способом можно почти в каждом магазине, ресторане, салоне красоты и т. д. Сценарий простой: с помощью камеры телефона покупатель сканирует QR-код и попадает в приложение своего банка, где нужно подтвердить платеж.

платеж по QR-коду не прошел по кассе

Расчеты по QR-кодам не проходят на кассах

— Даже если человек привык платить картой, но забыл ее дома или в машине, ему не придется за ней возвращаться — он сможет оплатить покупку со смартфона. Кстати, в отличие от «пэев», этот способ оплаты работает вне зависимости от того, поддерживает ваш телефон технологию NFC или нет, — объясняет Таисия Суходол.

Магазину выгодно продвигать оплату по QR-коду, потому что это позволяет сэкономить на эквайринге. К слову, решение для QR-оплаты есть не только у Национальной системы платежных карт РФ, но и у некоторых банков, например у «Сбера». Продавец может распечатать QR-код на чеке, разместить его в магазине, вывести на экран POS-терминала, кассы или мобильного телефона.

Однако для покупателей есть существенный минус — за такие платежи чаще всего не начисляют кешбэк. Но есть и исключения. Так, если платить с помощью QR от «Сбера», бонусы «СберСпасибо» и кешбэк от ряда банков будут начисляться так же, как и при оплате картой. Сейчас такой способ оплаты доступен в разных торговых сетях по всей России.

Платежи с айфона

Пока что для владельцев айфонов QR-коды — чуть ли не единственный способ платить телефоном в офлайне. Еще один выход — пользоваться платежными аксессуарами. После блокировки популярных «пэев» российские банки стали выпускать платежные кольца, браслеты, брелоки. Но больше всего оказался спрос на платежные стикеры.

Таисия Суходол, менеджер B2B-продуктов в финтех-компании ЮMoney— По сути, платежный стикер — это та же карта, только меньше. Ее можно наклеить на телефон и платить на кассе в одно касание — почти как раньше. Можно оплачивать и покупки в интернете, — говорит Таисия.

Как и у любой именной банковской карты, у стикера есть номер, имя владельца, CVC-код и срок действия. Но все эти данные не наносятся на стикер, поэтому он даже безопаснее, чем обычная карта. Чтобы заплатить стикером за покупку в онлайне, нужно посмотреть реквизиты в приложении банка.

— Также стикер позволяет снимать наличные в банкоматах с NFC. При этом его работоспособность никак не зависит от наличия технологии NFC на смартфоне покупателя. Стикером, как и картой, можно платить даже без интернета — или вообще с разряженным телефоном, — отмечает эксперт.

Платежи со смартфонов на Android’е

В отличие от пользователей айфонов, у владельцев Android, которые хотят платить телефоном, есть разные опции. Например, можно скачать приложение Mir Pay, добавить в него свою карту платежной системы «Мир» и платить ей в магазинах и общественных местах.

— К приложению можно привязать карту любого банка, который сотрудничает с Mir Pay: «Сбера», «Тинькофф-Банка», «Газпромбанка» и многих других. Для оплаты надо разблокировать смартфон и поднести его к терминалу. Но, как и в случае с ушедшими «пэями», технология работает только на смартфонах с NFC, — уточняет Таисия.

Другая альтернатива — Sber Pay. Подходит тем, кто часто платит картой «Мир» от «Сбера». Чтобы подключить карту, нужно на главном экране перейти в раздел «Кошелек», нажать кнопку «Все счета и карты», а затем выбрать «Sber Pay — оплата телефоном».

— Когда подключились, можете начинать платить смартфоном в метро, кафе, магазинах — главное, чтобы терминал поддерживал технологию NFC. Все почти так же, как раньше. При этом перед оплатой есть возможность проверить баланс и выбрать, с какой карты спишутся деньги, — отмечает эксперт.

Также владельцы Android могут выпустить себе бесконтактную карту с технологией HCE для офлайн-платежей. Это можно сделать в приложении ЮMoney. Чтобы оплатить покупку такой картой, нужно лишь разблокировать телефон и поднести его к терминалу.

Оплата в онлайне

Как отмечает Таисия, по онлайн-торговле отключение Apple Pay и Google Pay ударило меньше, чем по офлайну. В интернете пользователям доступны больше способов оплаты, чем в обычных магазинах: можно платить и привязанной картой, и через Mir Pay, и в приложении своего банка через СБП, и через Sber Pay.

— Кстати, Sber Pay — это второй по популярности способ оплаты в магазинах, которые принимают платежи через ЮKassa. Первыми остаются карты. После отключения «пэев» стала расти и оплата электронным кошельком. Еще до популярности Apple Pay и Google Pay к кошельку можно было привязать банковскую карту, чтобы быстро платить в интернете. Этот метод всегда показывал хорошую конверсию в интернет-магазинах и сервисах, — отмечает эксперт ЮMoney.

Также, по ее словам, появилось больше примеров, когда бизнес работает офлайн, а оплату принимает через интернет — с помощью того же QR-кода, размещенного в точке продаж. По такому принципу действуют, например, вендинговые аппараты, общественные прачечные, массажные кресла в торговых центрах и не только. Продавец может распечатать QR-код на чеке или вывести его на экран POS-терминала. Также встречаются случаи использования QR-кода, который отображается на смартфоне продавца, или размещение наклейки с изображением QR-кода в кассовой зоне магазина.

По-прежнему актуальны и сервисы выставления счетов — особенно для малого бизнеса и самозанятых. Этот способ приема оплаты часто используют предприниматели, у которых нет собственного сайта. Сервис позволяет быстро сгенерировать ссылку на оплату и отправить ее покупателю в мессенджере или по почте.

Но несмотря на все это разнообразие у покупателей — а значит, и у бизнеса, — все еще остается запрос на упрощение платежных сценариев. Поэтому банки и платежные сервисы продолжат искать пути их совершенствования и разрабатывать новые решения, — заключила эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес вновь настаивает на ограничении аппетита банков по тарифам на эквайринг. 

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компании ЮMoney, базовое фото — Infopro54

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ЮMoney Таисия Суходол платежный стикер оплата по QR-коду безналичная оплата


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