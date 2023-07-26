Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсии. Эта процедура коснется тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но пока не вышел на заслуженный отдых, а продолжает трудиться. Таким образом граждане продолжают накапливать стаж и пенсионные баллы, а работодатели при этом уплачивают за них налоги.
Выплаты в увеличенном размере в августе ожидают и граждан, отметивших 80-летие. Уже на следующий месяц после юбилея они получат значительную прибавку: фиксированная часть пенсии для них вырастет вдвое.
С 1 августа 2023 расширяется список регионов России, в которых введен курортный сбор для приезжающих туристов. Все, кто планирует провести отпуск в Санкт-Петербурге, будут обязаны дополнительно платить сто рублей в сутки. Действие программы в тестовом режиме продлится до конца следующего года.
Исключения будут сделаны для следующих категорий граждан:
Речь идет о легковых, коммерческих, грузовых автомобилях и автобусах. Индексация распространится как на новые виды техники, так и на автомобили с пробегом, которые ввозятся в страну для перепродажи.
Исключением станут транспортные средства для личного пользования с объемом двигателя не больше трех литров. Владельцам таких машин предложат льготные условия: 3,4 тыс. руб. за новые автомобили до трех лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет.
Согласно нововведению, в среднем ставку по утилизационному сбору проиндексируют:
в 1,7 — 3,7 раза на легковые авто;
в 2,5 — 3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили;
в 1,7 — на грузовые.
Цифровыми рублями можно оплачивать покупки в магазинах, переводить суммы на другие электронные кошельки. В перспективе по заявлению граждан России в такой форме будут начислять пенсии и пособия.
Появление данной платежной единицы призвано расширить контроль за чистотой финансовых операций.
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Фото: freepik.com — freepik
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