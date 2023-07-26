Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

Перерасчет пенсии

С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсии. Эта процедура коснется тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но пока не вышел на заслуженный отдых, а продолжает трудиться. Таким образом граждане продолжают накапливать стаж и пенсионные баллы, а работодатели при этом уплачивают за них налоги.

Ежегодно в августе Социальный фонд России (СФР) делает перерасчет, учитывая измененные данные. Однако при увеличении пособия существует немаловажное ограничение: повысить размер пенсионной выплаты нельзя больше, чем на стоимость трех пенсионных баллов.

Выплаты в увеличенном размере в августе ожидают и граждан, отметивших 80-летие. Уже на следующий месяц после юбилея они получат значительную прибавку: фиксированная часть пенсии для них вырастет вдвое.

Новая выплата для нуждающихся семей

Курортный сбор при поездке в северную столицу России

В ряде российских регионов малоимущим многодетным семьям начнут выплачивать единовременное пособие на подготовку ребенка к школе. В каждом субъекте России порядок предоставления льготы отличается, поэтому лучше обратиться в местное отделение СФР, чтобы узнать подробнее о программе.

С 1 августа 2023 расширяется список регионов России, в которых введен курортный сбор для приезжающих туристов. Все, кто планирует провести отпуск в Санкт-Петербурге, будут обязаны дополнительно платить сто рублей в сутки. Действие программы в тестовом режиме продлится до конца следующего года.

Следует отметить, что сбор будут выплачивать совершеннолетние туристы, которые приняли решение остановиться в гостинице и других помещениях временного проживания в Санкт-Петербурге дольше, чем на сутки. Деньги будут перечисляться в бюджет города.

Исключения будут сделаны для следующих категорий граждан:

ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий;

инвалидов I и II групп;

награжденных званием Героя и полных кавалеров ордена Славы;

малоимущих семей;

детей и студентов до 24 лет, обучающихся очно в петербургских вузах;

спортсменов;

жителей города;

больных туберкулезом и тех, кто прибыл на лечение.

Автомобили вырастут в цене

Речь идет о легковых, коммерческих, грузовых автомобилях и автобусах. Индексация распространится как на новые виды техники, так и на автомобили с пробегом, которые ввозятся в страну для перепродажи.

Исключением станут транспортные средства для личного пользования с объемом двигателя не больше трех литров. Владельцам таких машин предложат льготные условия: 3,4 тыс. руб. за новые автомобили до трех лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили старше трех лет.

Согласно нововведению, в среднем ставку по утилизационному сбору проиндексируют:

в 1,7 — 3,7 раза на легковые авто;

в 2,5 — 3,4 раза — на легкие коммерческие автомобили;

в 1,7 — на грузовые.

Закон о введении цифрового рубля

Госдума утвердила третью форму национальной валюты. В тестировании данной единицы примут участие 15 банков.

Цифровыми рублями можно оплачивать покупки в магазинах, переводить суммы на другие электронные кошельки. В перспективе по заявлению граждан России в такой форме будут начислять пенсии и пособия.

Появление данной платежной единицы призвано расширить контроль за чистотой финансовых операций.

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