С 1 июля в Новосибирске снова подорожает «коммуналка»

Департамент по тарифам Новосибирской области с 1 июля 2021 года поднимет стоимость коммунальных услуг в Новосибирске.
Так, цена кубометра холодной воды для горожан станет выше на 89 копеек и составит 20,35 рубля. Стоимость горячей воды с 1 июля возрастет до 117,90 рублей за куб.
Отопление также станет дороже, цена возрастёт на 38,16 рублей и составит 1505,98 рубля за гигакалорию.
Вывоз мусора поднимается в цене почти на 5%. С 1 июля плата за одного человека будет уже не 83,35 рублей, а 87,19.
Электроэнергия также подорожает и составит 2,93 рубля за кВт/ч.
Фото: pixabay.com автор: geralt
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