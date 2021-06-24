С 1 июля в Новосибирске снова подорожает «коммуналка»

Департамент по тарифам Новосибирской области с 1 июля 2021 года поднимет стоимость коммунальных услуг в Новосибирске.

Так, цена кубометра холодной воды для горожан станет выше на 89 копеек и составит 20,35 рубля. Стоимость горячей воды с 1 июля возрастет до 117,90 рублей за куб.

Отопление также станет дороже, цена возрастёт на 38,16 рублей и составит 1505,98 рубля за гигакалорию.

Вывоз мусора поднимается в цене почти на 5%. С 1 июля плата за одного человека будет уже не 83,35 рублей, а 87,19.

Электроэнергия также подорожает и составит 2,93 рубля за кВт/ч.