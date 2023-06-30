Прокуратура проверит малолетних детей бегающих с ножами за подростками

В Новосибирске прокуратура организовала проверку по информации, что дети мигрантов бегают с ножами за подростками в Дзержинском районе мегаполиса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Будет дана оценка действиям органов образования, правоохранительных органов, осуществляющих полномочия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — говорится в сообщении

Ранее в группе «АСТ-54 Black» в Телеграм было опубликовано видео на котором очень молодые граждане, пристают к прохожим, ругаются матом и требуют деньги, а иногда даже угрожают ножом.

Напомним, что 9 июня, в районе «Золотой Нивы» на улице Кошурникова в Новосибирске произошла массовая драка около остановки общественного транспорта «Улица Стофато». В драке принимали участие не менее восьми человек. Что стало причиной конфликта не ясно.

Ранее редакция сообщала о том, что началась проверка по факту избиения ветерана ВОВ в частном пансионате в Новосибирске.