С 1 июня российская страховка «Зеленая карта» перестала действовать на территории стран ЕС

Начиная с сегодняшнего дня, договоры, заключенные между союзами автостраховщиков России и ЕС, а также Швейцарии и Великобритании, в которых устанавливалось взаимное признание страховых сертификатов, считаются утратившими силу, передает ТАСС.

Теперь водителям, которым нравится колесить оп Европе на личном автомобиле, нужно покупать на пунктах пропуска для каждой страны отдельный полис ОСАГО, уточнили в Российском союзе автостраховщиков. Такие же меры касаются водителей вышеназванных государств, которые планируют пересечь границы РФ.

При этом отмечается, что для поездок в Турцию, Беларусь, Азербайджан, Сербию и Молдавию российские «Зеленые карты» все еще действуют без каких-либо ограничений.

Международная система «Зеленая карта» работает с 1951 года, в нее входят 48 стран.

«Зелёная карта» оформляется для того, чтобы защитить от причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц за рубежом. Российский полис ОСАГО её, к сожалению, не заменяет.

Напомним, что российский союз автостраховщиков получил статус переходного члена с правом начала работы в системе «Зеленая карта» с 1 января 2009 года. Спустя пять с половиной лет организация стала полноправным членом.

Ранее редакция сообщала, что стало известно, какая из стран Евросоюза выдает россиянам больше всего шенгенских виз.