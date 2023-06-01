Стрелку из Заельцовского района Новосибирска вынесен приговор

Будаев В.В. признан виновным в хулиганстве, умышленном причинение легкого и среднего вреда здоровью, а также незаконным приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Заельцовского районного суда

По данным следствия, Будаев 29 августа 2021 будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире № 75 дома № 1Б по ул.Лебедевского Заельцовского района Новосибирска, из окна квартиры из хулиганских побуждений произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из огнестрельного оружия «ИЖ» 12 калибра в сторону придомовой территории, в результате чего, пятерым потерпевшим были причинены повреждения в различные области тела.

Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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