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С 1 марта 2025 года полисы ОСАГО у водителей будут проверять через камеры

  • 07/10/2024, 19:00
С 1 марта 2025 года полисы ОСАГО у водителей будут проверять через камеры
Нарушители будут получать предупреждения через «Госуслуги».

Механизм определения водителей, которые ездят без полиса ОСАГО, уже разработан. Об этом сообщил генеральный директор «Национальной страховой информационной системы» Николай Галушин. По его словам, новые правила вступят в действие с 1 марта 2025 года. С этого момента дорожные камеры начнут считывать все госномера проезжающих автомобилей. Полученные данные будут согласовываться с базой системы страхования по ОСАГО.

— Если полис найден, то фотография автоматически удаляется. При отсутствии договора система отправляет повторный запрос на следующий день, чтобы исключить возможную ошибку из-за более поздней загрузки полиса в систему, —объяснил Галушин.

Если в течение суток полис ОСАГО так и не обнаружат, водителю через «Госуслуги» направят предупреждение.

При этом, гендиректор НСИС подчеркнул, что штрафовать нарушителей будут только после того, как эксперимент завершится. Так что в течение первого года штрафы за выявленное по камерам отсутствие полиса ОСАГО, водителям приходить не будут.

Уточним, что размер штрафа за поездки на машине без полиса останется прежним. Сейчас он составляет максимум 800 рублей, минимум — 400 (если оплатить в течение 20 дней).

Руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков считает, что это новшество положительно скажется на организации дорожного движения.

— В первую очередь это дисциплинирует автовладельцев, — говорит он. — И к тому же приучит водителей ездить с государственными знаками.

По его оценке, сейчас около 30% новосибирских водителей выезжают на дороги без полиса ОСАГО и фиксация данного нарушения на камеру поможет решить эту проблему в самые короткие сроки.

Напомним, в Новосибирске подключить комплексы фото- и видеофиксации к регистрации автомобилей, не имеющих полисы ОСАГО планировали еще в 2019 году. Однако, начальник ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Виктор Шайдула отмечал, что для того, чтобы эта новация заработала необходимо подписание соглашение ГИБДД со страховщиками о передаче баз данных застрахованных по ОСАГО. При этом он сомневался, что с помощью камер удастся резко увеличить объем собираемых штрафов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск лидирует по количеству аварий с одним автомобилем или водителем в России. 

Фото: freepik, автор: wirestock

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Рубрики : Общество Транспорт Страхование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Полис ОСАГО камера фотовидеофиксации


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