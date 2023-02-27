С 1 марта маленькие новосибирцы начнут получать путевки в детские сады

По данным департамента образования, с 1 сентября по 1 февраля пройдет доукомплектование, а принимать малышей в детские сады начнут с 1 июня.

Комплектование дошкольных образовательных организаций будет проходить в программе «Электронный детский сад». Электронная путевка направляется в детский сад, родителей ставят в известность звонком, сообщением или уведомлением на портале «Госуслуги». При этом формат личных приемов остается неизменным.

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев отметил, что в настоящее время практически решен вопрос приема детей в возрасте от трех до семи лет.

— Места предложат всем. Принцип территориальности будет сохраняться, — добавил Рамиль Ахметгареев.

Не утрачивает своей актуальности вопрос перевода ребенка из одного детского сада в другой. За прошлый год перевели около 5,5 тысячи детей.

По словам Рамиля Ахметгареева, ситуация с дошкольными местами на сегодняшний день стабильна.

— Остаются отдельные очаги с наибольшей потребностью – это микрорайоны «Южно-Чемской», «Ясный берег», «Плющихинский», — уточнил начальник департамента образования мэрии города.

В департаменте образования сообщили, что в этом году самый крупный детский сад возведут в микрорайоне «Родники». Кроме этого, застройщик микрорайона «Галактика» планирует завершить строительство детского сада и передать его в муниципальную собственность. Проектная мощность первого – 320 мест, второго – 150 мест.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ.

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