С 1 мая новосибирские семьи с детьми от 8 до 17 лет могут подать заявление на получение пособия

Заявление на получение пособия можно подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам России, постоянно проезживающим на ее территории и имеющим размер среднедушевого дохода семьи не выше прожиточного минимума на душу населения – 12 775 рублей.

Планируется, что в этом году выплата будет произведена на 113 тысяч детей. Общая потребность в средствах составит 12,37 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета – 9,6 миллиардов рублей, из областного – 2,76 миллиардов рублей (учетом услуг доставки). Уровень софинансирования составляет 78%.

Напомним, на портале Госуслуги с 26 апреля открыта форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР.

Срок рассмотрения заявления: 10 рабочих дней. В отдельных случаях он может быть продлен. Если срок продлевается – семье придет уведомление об этом. Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Пособия назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости – семьям, где среднедушевой доход – меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Выплаты назначаются по одному заявлению в электронном виде. Подавляющему большинству семей не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. Все необходимые сведения Пенсионный фонд получает из государственных информационных систем.