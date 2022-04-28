Стало известно, какие улицы Новосибирска отремонтируют на федеральные средства

В мэрии Новосибирска готовятся к получению из федерального бюджета дополнительных средств на проведение ремонтных работ на дорогах. Районными администрациями уже подготовлен список, на основании которого составлен лист ожидания. Об этом вице мэр Олег Клемешов сообщил на сессии горсовета, отвечая на вопросы депутатов о перспективах дорожного ремонта в городе на предстоящий период. Всего, как напомнил чиновник, субъекту федерации выделены около 3 млн рублей, но какая часть этой суммы придется непосредственно на областной центр — чиновнику пока неизвестно.

— Мы слышали о выделении правительством РФ региону более 2 млрд. — сообщает Клемешов. — Есть поручение губернатора Минтрансу о выделении некоей суммы на Новосибирск. Лист ожидания посчитан более, чем на миллиард рублей. Этот перечень составлен на основании предложений администраций районов и на основании рейтинга дорог по разрушениям.

Как сообщает вице-мэр, первым номером в списке числится проспект Дзержинского в одноименном районе.

— Там непонятно что происходит, — рассказывает депутат Екатерина Козловская. — Почему-то ямочный ремонт делают метр на метр. Эта шахматная доска — по всему проспекту Дзержинского.

В качестве еще одного претендента на федеральные средства в ходе обсуждения была названа дамба ГЭС в Советском районе.

— В листе ожидания эта дорога есть, — сообщил Клемешов, отвечая депутату Антону Бурмистрову. — Если будет принято решение и нам будет известна сумма, в любом случае мы наберем для торгов эти средства из иных статей. После поступления мы это компенсируем. Нам важно понимать, сколько средств будет.

Что касается других позиций из листа ожидания, то в ходе обсуждения депутаты приводили улицы, также претендующие на попадание в список, но по каким-то причинам проигнорированные районными администрациями.

— Понимаю, что администрация предоставляет перечень дорог, — говорит председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев. — Но те дороги, которые внесены в этот перечень, по качеству лучше тех, которым требуется сейчас ремонт. Например, улица Тюленина (Калининский район) — шестиполосная, где, вы прекрасно знаете, яма на яме. Может быть какое-то взвешенное решение будет найдено совместно.

— Это финансирование пойдет по аналогии с прошлым годом, когда нам дополнительно выделили 278 млн рублей на ремонт под крупными картами более 1000 кв. м, — сообщают в руководстве муниципалитета.

Что касается финансирования ремонта остальных улиц, то, как уже сообщалось, мэрия обратилась к губернатору области. Пока решения главы региона по этому поводу нет.

В то же время в муниципалитете неоднократно подчеркивали, что в прошлом году область долго решала: выделить или нет Новосибирску средства, и с учетом длительности последующих конкурсных процедур к работам в городе смогли приступить не раньше осени. В этом году представители дорожной отрасли подчеркивали, что подобные риски исключают. Однако, как выяснилось на прошлой неделе, у главы города появились претензии даже по части освоения выделенных на ямочный ремонт собственных средств городского бюджета.

По информации мэрии Новосибирска, по ямочному ремонту были первоначально распределены 120 млн рублей для ремонта около 130 тысяч кв. м покрытия дорог. Позже дополнительно были выделены еще 100 млн на проведение текущего ямочного ремонта. Это перераспределение позволит также дополнительно отремонтировать почти 95 тысяч кв. м. В ближайшее время будут определены подрядчики.

Кроме того, на 2022 год предусмотрен ремонт 31 объекта: 20 объектов — по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 11 — по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска».

Ранее губернатор области предложил делать ямочный ремонт на дорогах зимой. Также сообщалось, что подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар».