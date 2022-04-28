Рекламодателям

Стало известно, какие улицы Новосибирска отремонтируют на федеральные средства

  • 28/04/2022, 18:13
Автор:
новости Новосибирска
Но по некоторым из них мнения депутатов и районных администраций отличаются.

В мэрии Новосибирска готовятся к получению из федерального бюджета дополнительных средств на проведение ремонтных работ на дорогах. Районными администрациями уже подготовлен список, на основании которого составлен лист ожидания. Об этом вице мэр Олег Клемешов сообщил на сессии горсовета, отвечая на вопросы депутатов о перспективах дорожного ремонта в городе на предстоящий период. Всего, как напомнил чиновник, субъекту федерации выделены около 3 млн рублей, но какая часть этой суммы придется непосредственно на областной центр — чиновнику пока неизвестно.

Мы слышали о выделении правительством РФ региону более 2 млрд. сообщает Клемешов. Есть поручение губернатора Минтрансу о выделении некоей суммы на Новосибирск. Лист ожидания посчитан более, чем на миллиард рублей. Этот перечень составлен на основании предложений администраций районов и на основании рейтинга дорог по разрушениям.

Как сообщает вице-мэр, первым номером в списке числится проспект Дзержинского в одноименном районе.

Там непонятно что происходит, рассказывает депутат Екатерина Козловская. Почему-то ямочный ремонт делают метр на метр. Эта шахматная доска по всему проспекту Дзержинского.

В качестве еще одного претендента на федеральные средства в ходе обсуждения была названа дамба ГЭС в Советском районе.

В листе ожидания эта дорога есть, сообщил Клемешов, отвечая депутату Антону Бурмистрову. Если будет принято решение и нам будет известна сумма, в любом случае мы наберем для торгов эти средства из иных статей. После поступления мы это компенсируем. Нам важно понимать, сколько средств будет.

Что касается других позиций из листа ожидания, то в ходе обсуждения депутаты приводили улицы, также претендующие на попадание в список, но по каким-то причинам проигнорированные районными администрациями.

Понимаю, что администрация предоставляет перечень дорог, говорит председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев. Но те дороги, которые внесены в этот перечень, по качеству лучше тех, которым требуется сейчас ремонт. Например, улица Тюленина (Калининский район) — шестиполосная, где, вы прекрасно знаете, яма на яме. Может быть какое-то взвешенное решение будет найдено совместно.

новости Новосибирска

Новосибирск рискует не успеть освоить средства, выделенные на ямочный ремонт

Что касается финансирования ремонта остальных улиц, то, как уже сообщалось, мэрия обратилась к губернатору области о выделении 200 млн рублей на проведение ямочного ремонта. Пока решения главы региона по этому поводу нет.

Это финансирование пойдет по аналогии с прошлым годом, когда нам дополнительно выделили 278 млн рублей на ремонт под крупными картами более 1000 кв. м, сообщают в руководстве муниципалитета.

В то же время в муниципалитете неоднократно подчеркивали, что в прошлом году область долго решала: выделить или нет Новосибирску средства, и с учетом длительности последующих конкурсных процедур к работам в городе смогли приступить не раньше осени. В этом году представители дорожной отрасли подчеркивали, что подобные риски исключают. Однако, как выяснилось на прошлой неделе, у главы города появились претензии даже по части освоения выделенных на ямочный ремонт собственных средств городского бюджета.

По информации мэрии Новосибирска, по ямочному ремонту были первоначально распределены 120 млн рублей для ремонта около 130 тысяч кв. м покрытия дорог. Позже дополнительно были выделены еще 100 млн на проведение текущего ямочного ремонта. Это перераспределение позволит также дополнительно отремонтировать почти 95 тысяч кв. м. В ближайшее время будут определены подрядчики.

Кроме того, на 2022 год предусмотрен ремонт 31 объекта: 20 объектов — по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 11 — по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска».

Ранее губернатор области предложил делать ямочный ремонт на дорогах зимой.  Также сообщалось, что подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». 

Фото pixabay — photochur

92

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги город


Комментировать

пока нет комментариев
Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Участники рынка оценили, как санкции влияют на бизнес производственных компаний, насколько возможен запуск процессов импортозамещения и доступна ли господдержка промышленности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На щебеночный завод пришла прокуратура

Компания уведомила о введении режима простоя для 104 работников.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Закон об особо охраняемых территориях суд отправил на доработку

Тем самым подтвердив аргументы ряда новосибирских общественников и депутатов о его «сырости».
Читать статью >>
Новости Новосибирска

Новосибирцы выступили против строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на улице Ленина

Коллективные обращения к губернатору Новосибирской области, мэру Новосибирска, прокурору области, вице-мэру и еще ряду адресатов направили жильцы 11 домов «тихого» центра города.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

С 1 мая новосибирские семьи с детьми от 8 до 17 лет могут подать заявление на получение пособия

28/04/2022, 18:16

Новосибирская компания наращивает производство бронежилетов

28/04/2022, 18:08

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

28/04/2022, 17:30

На щебеночный завод пришла прокуратура

28/04/2022, 17:00
Популярное

В какие дни ожидать магнитные бури в мае?

28/04/2022, 10:40

Какие авиакомпании летают из России за границу и куда ими можно добраться

28/04/2022, 09:52

Какие мероприятия пройдут в Новосибирске на майские праздники

28/04/2022, 09:00

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» совместно с правительством Новосибирской области помогает жителям проводить газ в дома

28/04/2022, 18:06

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

28/04/2022, 16:23

ВТБ в Новосибирске в 3 раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки

28/04/2022, 15:44

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Комментарии читателей

Экономика

новости Новосибирска

Новосибирского экспортера оштрафовали за семечки — до 0,5 млн рублей

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

В Новосибирской области снизят ставки по УСН и налогу на имущество

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Финансы

Новости Новосибирска

С 1 мая новосибирские семьи с детьми от 8 до 17 лет могут подать заявление на получение пособия

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

В Сибири вырос спрос на РКО и зарплатные проекты в несанкционных банках

Сибирские компании за месяц реструктурировали кредиты на 17 млрд рублей

Только за сутки в регионе зарегистрированы 17 киберпреступлений

Политика

новости Новосибирска

Единороссы «засветили» первых кандидатов на округ №4

Изменял ли Украине депутат Ренат Сулейманов?

Новосибирский депутат обосновался в Прибалтике

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Недвижимость

новости Новосибирска

Жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей

Суд забрал спорный земельный участок у инвестора в Новосибирске

В Новосибирской области на 59% вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В правительстве области выясняют, как с рынка планирует уходить Henkel

Застройщик получил землю на улице Титова под решение проблемы долгостроев

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске обсудили перспективы цифрового суверенитета России

IT-компания, работающая на международном рынке, вышла в Новосибирск

Ученые создали компоненты для связи нового поколения

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон станет партнером проекта создания системы экомониторинга в Ташкенте

МТС и НГУЭУ научат студентов работать с Big Data и IoT

Как защитить детей в цифровой среде

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Агропром

Новости Новосибирска

Новосибирские фермеры и кооперативы могут получить грант на 200 миллионов рублей

В Ордынском районе создают клубничную ферму

В конце апреля в Новосибирске стартует маркетплейс «РусАгроМаркета»

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

Транспорт

новости Новосибирска

Новосибирский рынок такси не отреагировал на уход «Ситимобил»

Главе транспортного департамента Новосибирска вновь прилетело за уборку улиц

Запрет на полёты на юг продлили до 1 мая

Цены на запчасти будут расти пока на них будет спрос

За квартал международный пассажиропоток в Толмачево вырос на 19%

Медицина

новости бизнеса

Майские праздники: время отдохнуть и проверить здоровье

COVID ушел, но вернулся… с последствиями и осложнениями

Новые правила признания граждан инвалидами вступят в силу 1 июля

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Авто

Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Сборку Lada Vesta остановят на полгода

Продажи Mercedes-Benz упали более чем на треть

У АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

Туризм

новости Новосибирска

В Горном Алтае готовят культурную программу к новому туристическому сезону

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Общество

Новости Новосибирска

С 1 мая новосибирские семьи с детьми от 8 до 17 лет могут подать заявление на получение пособия

Закон об особо охраняемых территориях суд отправил на доработку

Новосибирцы выступили против строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на улице Ленина

С начала пожароопасного сезона в округе зарегистрировано более 25 тысяч возгораний

В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости»

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска