Мэрия Новосибирска расторгла договор с подрядчиком по ремонту Октябрьского моста

Вчера на Октябрьском мосту проводилась контрольная сверка соблюдения директивного графика работ. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

— После сверки все-таки принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией. Сегодня эта работа завершена, — подчеркнул чиновник.

Напомним, в 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком. По информации МКУ «Гормост», ремонтные работы на верховой стороне Октябрьского моста ведет подрядная организация ООО «ДК Клевер».

В 2024 году мэрия Новосибирска уже неоднократно говорила о возможном расторжении договора с «СпецТрансСтрой», в связи с нарушением сроков ремонта. В июле в муниципалитете сообщили, что ищут компанию, которая завершит ремонтные работы.

По данным Seldon Basis, ООО «Специальное и транспортное строительство» («СпецТрансСтрой») образовано в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал — 3- тысяч рублей. Основным собственником компании является Сергей Дмуха (ему принадлежит 51% долей компании). Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей было муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир». Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 1,583 млрд рублей (в 2022 году — 2,232 млрд рублей), чистый убыток — 412,4 млн рублей (в 2022 году чистая прибыль компании составила 13,5 млн рублей). В активе компании 30 госконтрактов в качестве поставщика. Наиболее часто контракты заключались c ДТиДБК мэрии (основной заказчик). Отмечается. что с 28.06.2024 года организация включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Что касается Димитровского моста, то по словам Иосифа Кодалаева, с сегодняшнего дня подрядчик приступил к работе по нанесению гидроизоляции.

— Подрядчик вышел в график. Отставания не видим. После завершения работ по нанесению гидроизоляции останутся работы по строительству асфальтобетонных покрытий, — пояснил Кодалаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне ТУАД расторг с компанией «СпецТрансСтрой» еще один контракт за 340 млн рублей. 2 августа директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за задержку в реализации объектов в рамках нацпроекта «Чистая вода». 6 августа мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком станции метро «Спортивная».