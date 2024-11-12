За три года в теплоэнергетику Новосибирска вложено 11 млрд рублей

В Новосибирске за 2022-2024 годы объем вложений СГК достигнет 11 млрд рублей. Об этом рассказал директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев в интервью sibgenco.online. За три года город получил 43% от запланированных на десятилетний срок объемов вложений. В целом на Новосибирск, Красноярск и Кемерово приходится порядка 80% от общего объема вложений СГК.

По словам Антона Баева, в 2024 году в тепловой комплекс городов присутствия компании вложено 17,4 млрд рублей — это на 70% больше, чем годом ранее. С учетом замен в ходе ремонтов, объем инвестиций составил 24 млрд рублей. Основные направления вложения инвестиций — обновление трубопроводов, оборудования, автоспецтехники, проекты цифровизации и безопасности. Объемы и направления определены соглашениями в рамках ценовых зон теплоснабжения, а также концессионными соглашениями.

Суммарная протяженность обновленных тепловых сетей в городах, где работает СГК, в 2024 году составит 191 км или 1,7% от их общей протяженности в структуре энергокомпании. Значительная часть замененных труб сегодня приходится на Новосибирск, где вопрос старения теплосетей стоит особенно остро.

Возможность инвестиционных программ появилась после отнесения 14 муниципальных образований в регионах присутствия СГК к ценовой зоне теплоснабжения, напомнил Антон Баев. Он отметил, что компания вложила в теплоснабжение Новосибирска уже 47,3 млрд рублей, то есть половину от запланированных инвестиций (96,3 млрд). Возмещение вложенных затрат будет осуществляться равномерно, в течение всего долгосрочного периода.

СГК отвечает за теплоснабжение в Абакане, Барнауле, Белове, Бийске, Канске, Кемерове, Красноярске, Куйбышеве, Кызыле, Минусинске, Мысках, Назарове, Новокузнецке, Новосибирске, Рубцовске, Черногорске, а также в Новомосковске Тульской области и поселке Лучегорск Приморского края.

В этом году СГК перекладывает в Новосибирске максимальный за последние лет 20 объем теплосетей — порядка 75 км, подчеркнул Антон Баев. Процент замены магистральных теплосетей составляет 7% за год, при плане 4%. Как подчеркивает эксперт, повреждения на тепломагистралях дают массовые отключения, поэтому компания проводит их перекладку быстрее графика. В планах СГК наращивать объем замены внутриквартальных теплосетей.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК на вертолёте Ми-8 по ночам обследуют теплосети Новосибирска.