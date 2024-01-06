С 1 января подорожал проезд в электричках Новосибирска

С 1 января подорожал проезд в электричках в Новосибирске. Постановление опубликовано на сайте областного департамента по тарифам.

Так по новому тарифу самая дальняя поездка от станции «Новосибирск -Главный» до станции «Татарская» подорожала сразу на 60 рублей (560 рублей за поездку). Также подорожали другие маршруты: до станции «Сеятель» стоит 64 рублей, до Бердска стоит 82 рубля, до Искитима — 112 рублей, а до Черепаново — 144 рубля.

Напомним, что в Новосибирской области с 1 января 2024 года расширяются меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла. Теперь эти категории льготников могут ездить в пригородных поездах бесплатно.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские школьники могут бесплатно доехать до дома, если у них кончились деньги.