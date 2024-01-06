Спасти щенка из запертой квартиры пытаются жители одного из домов Новосибирска

Жители дома №18 /2 по улице Котовского пытаются спасти щенка из запертой квартиры в Новосибирске. Об сообщает ЧП Новосибирск в Телеграме.

Со слов соседей, щеночек находится в одиночестве уже трое суток.

— Хозяева пропали и мы не знаем, кто они и где. Собака находится в квартире с открытым настежь окном, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме отключили отопление из-за коммунальной аварии. Неравнодушные уже звонили коменданту, но тот не берет трубку. Также, по словам автора поста, была вызвана полиция, однако никаких действий предпринято не было.

Сейчас жители дома ищут помощи и совета со стороны.

Ранее редакция сообщала о том, что спасателей наградили в честь профессионального праздника в Новосибирске.