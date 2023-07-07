В Новосибирской области ветераны труда и труженики тыла будут ездить в электричках бесплатно

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержала внесение изменений в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в НСО» и одобрили бесплатный проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения для ветеранов труда и тружеников тыла. Изменения начнут действовать с 2024 года.

Напомним, в настоящее время для ветеранов труда региона предусмотрена оплата 50% стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

По словам председателя комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игоря Гришунина, право на бесплатный проезд получат примерно 200 тысяч человек. Объем средств, необходимых на реализацию проекта закона составит 55,2 млн рублей.

Аналогичным правом в Новосибирской области пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане, а также жители региона, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Почетное звание «Ветеран труда Новосибирской области» является формой поощрения граждан за многолетний плодотворный труд.

Ранее редакция сообщала, что за 2022 год новосибирцы воспользовались городской электричкой почти 6 млн раз.