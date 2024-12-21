Рекомендации по выбору ёлки дал Роспотребнадзор новосибирцам

До Нового года осталось 10 дней. В Новосибирске одна за другой открываются новогодние елки, а по всему городу организованы ёлочные базары. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, как правильно выбрать новогоднюю красавицу.

При покупке искусственной ёлки эксперты рекомендуют обращать внимание на наличие маркировки со сведениями о потребительских свойствах товара, а также об адресе и наименовании изготовителя.

Кроме того, дерево должно быть изготовлено из огнеустойчивых материалов или обработано специальными составами, исключающим возгорание. Его ветви должны быть плотно прикреплены к стволу, а хвоя — эластичной и не осыпаться. Не допускается наличие оголённой проволоки. Также необходимо обратить внимание на запах. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика.

Натуральную ёлку специалисты Роспотребнадзора советуют покупать в двадцатых числах декабря, чтобы она как можно дольше сохраняла свежесть и аромат. Необходимо обратить внимание на ствол новогодней красавицы: он должен быть ровным и без трещин, а также чистым и крепким, без признаков мха или плесени. Иголки у здоровой ели зелёные и одинаковые по цвету, а запах — насыщенный хвойный.

В Новосибирске работает более 260 елочных базаров. Город, с показателем 1,7 на 10 тысяч жителей в общем процентом соотношении, оказался на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров. При этом официально в городе открыто всего 35 базаров. По числу катков столица Сибири на восьмой позиции.

Всего в Новосибирской области планируется заготовить почти 10 тысяч елей, сосен и пихт к новогодним праздникам.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске изъяли более 400 ёлок с нелегальных базаров. Работа по пресечению несанкционированной торговли в Новосибирске будет продолжаться.