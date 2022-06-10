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С 13 июня улететь в Турцию можно будет прямым рейсом из Новосибирска

  • 10/06/2022, 14:25
Автор:
новости Новосибирска
Вылеты планируются каждые понедельник, среду и субботу.

Начиная с 13 июня будут запущены прямые рейсы из Новосибирска в турецкую Анталью, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

— Ранее из этого города рейсов в Анталью не было, теперь они будут выполняться 3 раза в неделю: в понедельник, среду и субботу, — пояснили в ассоциации туроператоров.

Пакетные туры предлагают туроператоры «Интурист», ANEX Tour, Coral Travel и Pegas Touristik.

Стоимость пакетных туров с вылетом в июне и проживанием в отеле с тремя звездами начинается от 121 тысячи рублей на двоих. Отдохнуть в отеле с пятью звездами можно не меньше чем за 136 тысяч рублей.

Ранее Республика Корея возобновила действие безвизового режима с Россией отменила карантин для въезжающих лиц, не вакцинированных от коронавируса.

Фото — Андрей Нейман

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : прямой рейс курорт аэропорт авиаперелет


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