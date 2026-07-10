250 миллиардов рублей инвестиций: почему сейчас самое важное время для вложений в Шерегеш

В качестве примера можно взять Шерегеш в Кемеровской области: гостей так много, что даже сейчас дефицит номерного фонда составляет 6,5 тысячи мест, и с каждым годом он только растет. В ответ на это по итогам ПМЭФ-2026 было принято решение привлечь в регион беспрецедентные 250 миллиардов рублей инвестиций для строительства собственного аэропорта, гостиниц, транспортных узлов и инфраструктуры. Флагманом преобразований станет всесезонный курорт «Алтын Шор».

Рекордные инвестиции меняют Шерегеш

Развитие Шерегеша поддерживается не только частными инвесторами, но и государством на самом высоком уровне. Проект включен в число приоритетных туристических направлений России и реализуется в рамках долгосрочной программы развития курорта.

До 2035 года в инфраструктуру Шерегеша будут направлены более 250 миллиардов рублей. Это рекордный объем инвестиций, который позволит создать современный всесезонный туристический центр с новой транспортной системой, гостиничной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

Ключевым драйвером роста станет международный аэропорт, который построят всего в 7 километрах от Шерегеша. После его открытия в 2030 году туристический поток, по прогнозам, увеличится на 88%.

Еще одним важным объектом станет транспортно-пересадочный узел «Площадь трех вокзалов». Здесь объединят автомобильное, железнодорожное и канатное сообщение, а туристы смогут сразу пересаживаться на подбрасывающий подъемник, ведущий в новый сектор F у подножия горы Зеленой.

Параллельно на курорте появятся новые транспортные пути, канатные дороги и трассы, гостиницы, инженерная инфраструктура и общественные пространства. Все это создает прочный фундамент для дальнейшего роста туристического потока и инвестиционной привлекательности Шерегеша.

Туристы уже есть. Гостиниц пока не хватает

Популярность Шерегеша растет значительно быстрее, чем развивается гостиничная инфраструктура. Уже сегодня курорт принимает более 1,7 миллиона туристов в год, однако существующего номерного фонда недостаточно, чтобы удовлетворить спрос.

По оценкам специалистов, сейчас курорту не хватает около 10 тысяч мест размещения. К 2030 году туристический поток достигнет 3 миллионов человек, а дефицит увеличится до 23 тысяч мест. Для покрытия спроса потребуется построить более 19 тысяч новых гостиничных номеров.

Именно поэтому гостиничная недвижимость становится одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций.

Федеральный всесезонный кластер

Главной площадкой развития станет сектор F у подножия горы Зеленой. Именно здесь создается новая часть курорта, где будет сосредоточена современная всесезонная инфраструктура.

Ключевым проектом территории станет курорт «Алтын Шор». На площади более 54 гектаров формируется федеральный туристический кластер с общим объемом инвестиций 35 миллиардов рублей.

Здесь появятся гостиничные комплексы площадью свыше 200 тысяч квадратных метров, собственная канатная дорога, первый пешеходный бульвар, рестораны, ярмарочная площадь, прогулочные пространства, квартал шале, медицинский центр, летний кинотеатр, зоны отдыха и другие объекты инфраструктуры.

После завершения строительства курорт сможет одновременно принимать до 5 тысяч гостей, став одной из крупнейших площадок размещения в Шерегеше.

Флагманский гостиничный комплекс «Алтын Шор»

В рамках первой очереди курорта «Алтын Шор» построят гостиничный комплекс на более чем 600 номеров. Для гостей будут доступны термальный комплекс с панорамными видами на горы, ресторан площадью 2,5 тысячи квадратных метров, круглосуточный лобби-бар, прокат оборудования, локеры для хранения горнолыжного инвентаря, эстакадный паркинг и другие сервисы, обеспечивающие высокий уровень комфорта.

Особое внимание уделено семейному отдыху. На территории комплекса откроется круглогодичный детский центр с игровыми пространствами, творческими мастерскими и развивающими программами, благодаря чему курорт будет привлекательным для гостей с детьми в любое время года.

Важным преимуществом проекта станет сервис, реализованный при поддержке Mantera Group. В комплексе будет создан гостиничный продукт федерального уровня, где сервис, инфраструктура и качество проживания будут работать на главное — высокий уровень лояльности гостей, стабильную загрузку комплекса и его долгосрочную инвестиционную привлекательность.

«Алтын Шор» реализуется в соответствии с требованиями 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов. Такой механизм защищает средства покупателей: деньги находятся в банке и перечисляются застройщику только после выполнения предусмотренных законом условий.

Кроме того, проект развивается в рамках механизма комплексного развития территории, благодаря чему строительство гостиничной недвижимости синхронизировано с созданием всей необходимой инфраструктуры.

Доходные апартаменты в горах

Сейчас действует самая привлекательная цена на старте проекта. По мере строительства комплекса, открытия новых объектов и развития курорта стоимость будет только увеличиваться, поэтому именно ранний вход позволяет зафиксировать наиболее выгодные условия для инвестиций.

Согласно финансовой модели девелопера, покупка на текущем этапе открывает возможность получить капитализацию инвестиций от 5 миллионов рублей за 2 года. Срок окупаемости — до 6,4 года. По прогнозам, стоимость квадратного метра к 2030 году вырастет с 460 тысяч рублей до более чем 750 тысяч.

Инвесторам доступны наиболее востребованные форматы: компактные апартаменты площадью 26 квадратных метров и семейные варианты площадью 52 квадратных метра. В номерах появятся террасы с панорамными видами на горы и лес. Все апартаменты сдаются с готовой отделкой и мебелью, полностью готовые к передаче в гостиничное управление после ввода комплекса в эксплуатацию.

Особое внимание уделено функциональности. В каждом номере предусмотрены системы хранения и сушки горнолыжного оборудования. В семейных апартаментах оборудована полноценная кухня, что делает их особенно востребованными для длительного отдыха.

Шерегеш больше не зимний

Шерегеш давно перестал быть исключительно зимним курортом. Сегодня это один из самых быстрорастущих всесезонных туристических центров России.

Зимой гостей привлекают знаменитый шерегешский «пухляк», современные трассы и насыщенная апре-ски программа. Летом курорт становится отправной точкой для путешествий по Шорскому национальному парку, горных маршрутов, экотроп, хайкинга и активного отдыха.

Курорт уверенно работает круглый год, а вместе с ним растут туристический поток и спрос на качественное размещение.

Именно сейчас открывается одно из лучших окон для инвестиций. Новая курортная зона только формируется, поэтому войти в проект можно на старте его развития, когда будущий рост стоимости недвижимости будет поддерживаться масштабным развитием инфраструктуры и увеличением туристического потока.

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Алтын Шор

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