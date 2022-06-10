В Новосибирске идет борьба за стадион «Красное Знамя»

На состоявшемся на днях в мэрии Новосибирска заседании комиссии по планировке городских территорий большинством голосов была отвергнута инициатива строительства образовательного учреждения на территории стадиона «Красное Знамя» в Заельцовском районе. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказал озвучивший на комиссии данную инициативу гендиректор АО «Новосибирский мясокомбинат» Анатолий Степанов. По словам собеседника редакции, данная инициатива появилась, что называется, не вчера, а еще в советский период — по аналогии с переносом зоопарка из центра города на территорию, где он находится сейчас.

В мэрии Новосибирска перетряхивают непрофильные активы муниципальных предприятий Когда зоопарк был в центре, это было уродище для людей и животных, — рассказывает Степанов. — А когда он разместился в Заельцовском парке, в Ботаническом саду, это стало изюминкой Новосибирска, и теперь у нас лучший в стране зоопарк. Так и школа на «Красном Знамени» может стать лучшей: там будут и экология, и биология, и спорт. Это уникальная возможность вписать учебное заведение в природу, что сейчас редко бывает в таких агломерациях, как Новосибирск. На данной площади умещаются и спорт, и образование. Опять же есть уникальная возможность объединить эти два направления, развить для школьников олимпийское направление.

В настоящее время, по словам Степанова, под школу запланирована территория мясокомбината, представляющая из себя обычную промзону.

— Там общественно-деловая зона, — говорит директор мясокомбината. — Там намешаны и промышленная территория, и производственная зона. Она окружена промзоной со стороны улиц Ковальчука, Сухарной. О школе говорить не приходится. Это придумано для зачистки территории.

Еще один аргумент Степанов приводил в ходе заседания комиссии.

— Если посмотреть в историю, то на месте «Красного Знамени» располагалась бывшая база содержания скота, — рассказывал он. — Больше ничего. Сейчас нет строений на обозначенной территории, кроме так называемой, лыжной базы. Детей там минимум. Мясокомбинат в свое время сохранил эту лыжную базу, иначе ее давно бы там уже не было. Там ни разу не проводились масштабные и знаковые соревнования.

С этим не согласились участвующие в заседании депутаты горсовета.

— Да я там лично открывал соревнования! — наперебой возражали депутаты. — Я лично там детям лыжи дарил!

Вместе с тем, как считает вице-спикер горсовета Антон Тыртышный, на округе которого находится стадион, потребность в школе у местных жителей есть.

— Школа, без сомнения, нужна улице Сухарной, — комментирует Тыртышный итоги комиссии на своей странице в соцсети. — Но я выступил против этого предложения. Там дети занимаются спортом, там находится лыжная база. Но владелец мясокомбината доказывал, что детей там нет, серьезных соревнований не проводится. Я выступил против застройки стадиона и напомнил, что такова и позиция мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Общее мнение мое и мэра: там может быть исключительно спортивный объект. Эта территории может развиваться только как спортивная, ее перепрофилирование недопустимо. Продолжаем отстаивать стадион от поползновений и посягательств.

— Поручаю департаменту спорта и департаменту строительства продолжать искать варианты частно-муниципального партнерства, чтобы привлечь бизнес, чтобы благоустраивать спортивный объект, — говорил в январе Анатолий Локоть. — Мы должны сохранить и спортивную площадку, открытый стадион в том виде, в каком он есть, даже улучшить, благоустроить все лыжные трассы, чтобы они отвечали определенным требованиям если не мирового, то по крайней мере российского уровня.

Напомним, что в начале года глава города заявил о сохранении спортивного объекта, в том числе в рамках возможного государственно-частного партнерства.

О возможных посягательствах говорит и собственник мясокомбината, имея в виду уже городскую власть в лице мэрии и депутата горсовета Игоря Украинцева в частности, наиболее активно выступавшего против проекта.

— То, что депутаты устроили цирк, — не что иное, как махровая коррупция, — считает Анатолий Степанов. — Оппонировать начали с мэра, что он против? Почему его позиция определяющая, а не позиция людей, живущих на этой территории? В комиссии — застройщики. Им важно очистить стадион. Особенно Украинцев активничал. Будьте уверены, стадион застроят жильем, никакого спорта там не будет. Спортом только прикрываются.

На момент подготовки публикации получить комментарий Игоря Украинцева редакции не удалось. Вместе с тем, стоит напомнить, что у ГК «Стрижи», с которой сотрудничает депутат (да и у самого депутата) лично с мэрией Новосибирска в несколько последних лет сложились, мягко говоря, непростые отношения, обострившиеся во время кампании по выборам в горсовет и Заксобрание Новосибирской области. Как уже сообщалось, в ходе выборной кампании команде «Стрижей» под руководством собственника ГК Ильи Полякова противостояла команда мэра, которую на выборах областного уровня представлял на тот момент советник главы города Андрей Жирнов. На городском уровне кандидатам от «Стрижей» составляли конкуренцию еще один теперь уже бывший советник мэра Иван Конобеев, вице-мэр Артем Скатов и сын главы администрации Центрального округа Вадим Канунников. После выборов напряжение во взаимоотношениях мэрии со «Стрижами» продолжало нарастать. В частности, в прошлом году Игорь Украинцев инициировал процедуру сбора подписей за отставку главы города. Однако впоследствии подписи были «забракованы» городской избирательной комиссией.

По информации мэрии Новосибирска, лыжная база со стадионом «Красное Знамя» построена в 1978 году. В 2012 году перешла на баланс школы зимних видов спорта. В настоящее время там обучаются более 200 спортсменов, тренируются более 20 членов сборной Новосибирской области по лыжным гонкам. До пандемии только в открытии лыжного сезона на базе принимали участие до 10 тысяч человек, в сезон через базу проходили около 100 тысяч человек.

Ранее редакция рассказывала о инициативе по создании в Заельцовском бору парка развлечений.