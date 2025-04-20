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Время снеговиков: бурю с мокрым снегом и дождём и грозами пообещали синоптики жителям Новосибирска

  • 20/04/2025, 18:45
Автор: Ольга Кирсанова
Время снеговиков: бурю с мокрым снегом и дождём и грозами пообещали синоптики жителям Новосибирска
Апрельский «бриз» будет достигать 25 метров в секунду

Глядя на белые пейзажи в сибирской столице, и не скажешь, что идёт второй месяц весны. Новосибирск заметает. Для автомобилистов, успевших «переобуться» в летнюю резину поездки по улицам города стали настоящим испытанием. А многим горожанам пришлось на время отложить кроссовки, в которых они разгуливали буквально несколько дней назад, и достать старательно упакованную зимнюю обувь. Погодным сюрпризам рада разве что только детвора — юные новосибирцы пытаются слепить из мокрого снега фигурки снеговиков.

Как обещают синоптики,  снегопад продлится минимум ещё сутки.

— 20 апреля, сутки 21 апреля 2025 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя, местами сильные переходящие в мокрый снег, снег, гололёдные явления, налипание мокрого снега, по югу местами грозы, град, усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25 м/с и более, — говорится в сообщении ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС.

При этом температура воздуха в городе сохранит плюсовые отметки.

В связи с апрельской «зимой» возможны обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывы крыш со зданий, нарушения работы транспорта и увеличение количества ДТП, о чём предупреждает сибиряков МЧС региона.

— Будьте внимательны, обходите рекламные щиты, провода, элементы кровли — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется паровать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закреплёнными конструкциями, — обращается к новосибирцам ведомство.

Спасатели также просят родителей не оставлять в непогоду детей одних на улице. Автомобилистам необходимо быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики пообещали жителям Новосибирска дождливую погоду пасхальные выходные. По ночам столбик термометра достигнет нулевой отметки, а днём температура воздуха прогреется до +7.

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : погода апрельская метель


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