Депутаты Новосибирска опасаются, что отопительный сезон не удастся начать вовремя

— В план работы для аудиторов КСП Новосибирска мы предлагаем включить проверку эффективности реализации концессионных соглашений по объектам теплоснабжения, — заявил на заседании первой после летних каникул комиссии по горхозу горсовета Новосибирска председатель комиссии Игорь Кудин.

По его словам, есть проблемы, и этот вопрос комиссия мониторит совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

— Надеюсь, что там сейчас СГК примет какие-то сверхмеры, применит все свои возможности, чтобы ремонт завершить в кратчайшие сроки, — говорит Кудин. — Есть большие вопросы по объемам, качеству и срокам. Мы вчера с Дмитрием Владимировичем (Асанцев, председатель горсовета. — Ред.) разговаривали и решили этот вопрос вынести в «Разное» на сентябрьскую сессию.

Кудин подчеркнул, что депутатов интересуют несколько вопросов, но главный — готовность к зиме и сроки, которые были заявлены.

— В мае мы слушали директора филиала СГК, который заявлял нам, что все будет штатно. Сейчас пока есть очень больше опасение, что будет какой-то серьезный сбой, а в нашей климатической зоне эти шутки неприемлемы, — подчеркнул Кудин.

Кроме того, на комиссии было принято решение о включении тепловой концессии в план проверок городской Контрольно-счетной палаты.

— До старта отопительного сезона у нас осталось всего ничего. Последствия же срыва графика для города будут крайне неприятными, — пишет Антонов.

Напомним, 4 сентября депутат горсовета Ростислав Антонов написал на своей странице «ВКонтакте» о том, что «Новосибирская теплосетевая компания», по информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, из 31 объекта выполнила работы на 5, а по 20 наблюдается отставание от графика работ.

Чуть позже в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что после отнесения города к ценовой зоне в рамках инвестпрограммы в обновление теплосетей муниципалитета и оборудования, задействованного в обеспечении горожан теплом и горячей водой, за 10 лет инвестор намерен вложить 21 млрд рублей. На 2023 год приходится пик вложений — 3,6 млрд, планируется восстановить 21 км теплосетей.

— Вы видите, насколько интенсивно идут работы по Новосибирску, сколько разрытий. Это доставляет некие неудобства, так как основные сети крупного диаметра пролегают под дорогами, — сообщил Локоть. — Мы стремимся, чтобы ремонты были осуществлены без срыва сроков, качественно. Большое внимание уделяем синхронизации работ, восстановлению дорожного покрытия, тротуаров в нормативном качестве. Вопросы возникают, но стараемся их решать на ходу, чтобы подойти к отопительному сезону организованно, получить паспорт готовности Новосибирска и безаварийно обеспечивать город теплом.

Как сообщили Infopro54 в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания», по состоянию на 6 сентября работы по замене теплосетей подрядчики завершили на шести объектах по улицам Чаплыгина, Широкая, Грибоедова, Советская, Невельского, Высоцкого, в том числе последние четыре — по концессионному соглашению с городом. Идет благоустройство на местах проведенного ремонта. По остальным участкам работы на завершающих этапах.

— 2023-й — первый год действия 10-летнего концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных Новосибирска — с вложениями в общем объеме 4,9 млрд рублей. В этом году по концессионному соглашению проводим модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию 9,4 км теплоснабжающих коммуникаций, принадлежащих муниципалитету — на 15 участках, — пояснили в компании. — В 2023-м планируемый объем инвестиций в муниципальные теплосети составит 1,5 млрд рублей, в том числе 676 млн — в перекладку теплосетей. Сопоставимый объем средств предусмотрен на реконструкцию 61 центрального теплового пункта (ЦТП). Всего в этом году, с учетом собственной инвестпрограммы, ведем работы на 31 участке общей протяженностью порядка 20 км.

На оперативном освещении в правительстве Новосибирской области 4 сентября отмечалось, что все муниципальные образования Новосибирской области должны получить паспорта готовности к зиме к 15 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что должна быть повышена культура производства при ремонте тепловых сетей.