Московская группа «Основа» откроет термальный комплекс в Новосибирске

ГК «Основа» планирует построить в Новосибирске спортивно-оздоровительный комплекс. Этот проект руководитель предпроектных и проектных работ компании Виталий Карасев представил на инвестиционном совете мэрии Новосибирска.

Комплекс войдет в сеть термальных комплексов Termoland, которую инвестор развивает по всей стране.

— Компания делает акцент на создание семейных центров. На сегодняшний день созданы четыре городских курорта одного дня для семейного отдыха (Судя по сайту компании, три из них работают в Москве, один — в Зеленограде. — Ред.), в стадии строительства находятся еще 20 проектов, а всего цель — создать 150 комплексов, — пояснил Виталий Карасев.

По его словам, комплекс включает в себя спортивно-оздоровительные зоны для разных возрастов, предусматривает зону аквафитнеса — нового направления в массовом спорте, а также зону сухого фитнеса.

Проект поддержали все участники инвестсовета. Объем инвестиций, а также информацию о том, где планируется создавать термальный комплекс, Карасев не уточнил. Однако, судя по другим проектам компании, они размещаются в торговых центрах. Ранее редакция Infopro54 приводила мнение экспертов о том, что ТЦ Новосибирска необходимо подумать о реконцепции.

Кстати, не исключено, что проект будет реализовываться, в формате государственно-частного партнерства в рамках федерального проекта «Бизнес спринт. Я выбираю спорт!». Об этом проекте на инвестсовете рассказала по ВКС начальник отдела развития механизмов ГЧА Минспорта РФ Елена Сандакова. Она пояснила, что приоритетом в получении поддержки являются недорогие проекты — до 500 млн рублей, а также назвала самый успешный проект — термальный комплекс в Набережных Челнах. Всего с 2022 года поддержаны 38 проектов. Очередной отбор стартует 6 февраля 2024 года. Консультант отдела бюджетно-экономического планирования и мониторинга Минспорта Новосибирской области Марина Подберезкина отметила, что реализация проектов в рамках «Бизнес спринт. Я выбираю спорт!» для регионов является финансово-экономически целесообразной и привлекательной. По ее словам, в других субъектах федерации региональные бюджеты субсидировали такие проекты на 3–25% от общей суммы инвестиций, остальное вкладывали частый инвестор и федеральный бюджет.

Напомним, о том, что ГК «Основа» намерена развивать сеть термальных комплексов в регионах России, стало известно в апреле 2023 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на президента компании Александра Ручьева. Первый региональный комплекс компания планировала создать в одном из торговых центров Оренбурга. По словам Ручьева, площадь объекта составит 17 000 кв. м, инвестиции в него он оценивал в 1 млрд рублей. Открыть термальный комплекс ГК «Основа» планировала в течение 1,5 лет.

Как сообщали «Ведомости», сама сеть была создана в 2018 году. Она представляет собой семейно-оздоровительные центры с бассейнами, джакузи, банями, саунами, хамамом, а также комплексами для грязевых и прочих оздоровительных процедур. Сейчас «Термолэнд» работает в торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице, а также на Аллее Витте рядом со ст. м. «Бульвар Адмирала Ушакова» в Москве. Инвестиции в один термокомплекс Александр Ручьев оценивал в 500–600 млн рублей.

ГК «Основа» была создана в 2016 году бывшими акционерами и топ-менеджерами девелопера «Мортон» Александром Ручьевым, Егором Храмовым и Олегом Колченко. Группа специализируется на строительстве жилья, а также на управлении коммерческой недвижимостью и инвестициях в стартапы.

Как сообщал на инвестсовете в мэрии Новосибирска Виталий Карасев, в девелоперском портфеле ГК «Основа» находятся более 20 жилых проектов разной стадии готовности в Москве и Московской области. Под управлением компании — более 150000 кв. м недвижимости.

На сегодняшний день крупнейшим термальным комплексом Новосибирска является релакс-курорт ООО «Мира термы» Алексея Андреева, площадь которого составляет более 8000 кв. м. В разряд «Термы» «2ГИС» также относит аквапарк Новосибирска. Общая площадь аквапарка — 35000 кв. м, из которых 11 тысяч — площадь водной зоны.

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